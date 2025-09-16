El Comité Olímpico Internacional defiende la participación internacional de Israel: "Cumplen con la Carta Olímpica"

El Comité Olímpico Internacional (COI) respondió este lunes a las crecientes voces que piden la exclusión de Israel de las competiciones deportivas, entre ellas la del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asegurando que dicho país cumple con los principios de la Carta Olímpica.

En un comunicado emitido a la agencia EFE, el organismo precisó: “Tanto el Comité Olímpico Nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los deportistas”.

El COI recordó además lo ocurrido en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, donde las delegaciones de Israel y Palestina compartieron espacios en la Villa Olímpica sin incidentes, como ejemplo de convivencia bajo el marco olímpico.

El antecedente de Rusia y Bielorrusia

La presión hacia el COI se sustenta en decisiones previas del organismo, que sancionó a Rusia y Bielorrusia tras la invasión a Ucrania. En ese caso, los deportistas de ambos países solo pudieron competir en París bajo bandera neutral y cumpliendo estrictos requisitos. Rusia ya había sido apartada de Tokio 2021 debido a su dopaje de Estado.

Este precedente alimenta las demandas de que el COI adopte medidas similares frente a Israel en medio del conflicto actual, aunque por ahora la organización mantiene firme su postura de no excluirlo.

La postura española

En el ámbito político, España ha endurecido su posición. José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, respaldó la línea marcada por Sánchez y subrayó que “España va a liderar y va a plantear en los espacios internacionales, tanto deportivos como en la Unión Europea, la necesidad de avanzar por la línea de no poder hacer compatible la normalidad de competiciones con Israel mientras siga este genocidio”.

De momento, la decisión final recae en el COI y en las Federaciones Internacionales, que tendrían la potestad de imponer una sanción a Israel en el futuro.