Luto en el deporte: Fallece en pleno partido jugador argentino de rugby

Esteban Gutiérrez
16 de Septiembre de 2025

Este domingo, el deporte vivió un lamentable episodio tras confirmarse la muerte de Esteban Racca, jugador argentino de rugby, en pleno partido.

A sus 41 años, Racca se desvaneció en el compromiso entre su equipo, Old King Club, y Jabalíes Rugby Club, correspondiente al torneo Pre Intermedia Metropolitano de la Unión de Rugby de Paraguay.

De acuerdo con los reportes forenses, el atleta argentino murió debido a un aparente traumatismo craneoencefálico por un golpe en la cabeza, el cual pudo haber recibido hasta 10 minutos antes de caer tendido sobre el césped.

 

La Fiscalía señaló que Racca recibió asistencia médica en el lugar, sin embargo, aclaró que ya se ha iniciado una investigación para deslindar responsabilidades.

"Tenemos la sospecha de que fue un golpe en la cabeza durante el juego, y antes de la caída. Él se desploma en una jugada scrum, que es un término de rugby. Sale de esa formación, da dos pasos y cae", explicó el fiscal.

