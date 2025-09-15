Armand "Mondo" Duplantis rompió el récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez, superando el los 6,30 metros para atrapar su tercer título.

Duplantis, quien creció en Luisiana pero compite por Suecia, el país natal de su madre, ganó fácilmente su 49ta competencia consecutiva, luego mantuvo al público en el Estadio Nacional de Tokio alrededor durante otra media hora llena de drama para verlo intentar batir la plusmarca.

Duplantis l AP

Superó su altura máxima en su tercer y último intento: la barra aún rebotaba pero no caía mientras él saltaba del colchón para comenzar el festejo.

Recibirá 70.000 dólares por la victoria más un bono de 100.000 dólares por establecer el récord en el Mundial.

Historial

Duplantis, campeón olímpico en París 2024, consiguió su tercer oro mundial consecutivo después de hacer los en Eugene 2022 y Budapest 2023 a esos logros una medalla de plata mundial conquistada en Doha 2019.

Salto con garrocha l AP

Eligió Suecia por Estados Unidos

Cabe mencionar, que Duplantis representa a Suecia pese a poder representar Estados Unidos país en donde nació; sin embargo, ese amor por el país europeo debido a su madre lo llevó elegir otra nación ante los ojos del mundo.



Mondo Duplantis l AP