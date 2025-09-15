¡Que viva México! Los atletas mexicanos más destacados del 2025

Viva México. Este 16 de septiembre, además de conmemorar la Independencia de México, festejamos a los deportistas mexicanos más destacados del momento. Desde Raúl Jiménez en la Premier League, hasta atletas como Isaac del Toro, Renata Zarazúa y más, se han encargado de poner a nuestro país en lo más alto en este 2025.

Osmar Olvera - Clavados

En el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025, Osmar Olvera se consolidó como referente en los clavados. El atleta obtuvo la medalla de oro en el trampolín de 3 metros varonil, dos preseas de plata en el trampolín de 1 metro y en el trampolín de 3 metros sincronizado, además de una más en la competencia de equipo mixto.

Con este balance alcanzó ocho medallas en la historia de los Mundiales, cifra que lo convirtió en el clavadista mexicano con más preseas. De igual forma, su oro en los tres metros representó la primera medalla dorada para un clavadista no chino en esa prueba después de dos décadas.

Es el mejor clavadista del momento | MEXSPORT

Andrea Becerra- Tiro con Arco

Al igual que Osmar Olvera, Andrea Becerra puede presumir de ser la mejor atleta en su disciplina pues, actualmente lidera el ranking mundial en modalidad de compuesto de World Archery, la federación internacional de esta disciplina.

Este año también regaló un par de alegrías a los mexicanos debido a que consiguió dos preseas de oro en el Campeonato Mundial de arquería, la segunda de ellas en la rama individual, siendo esta la primera en la historia de nuestro país. A estos logros se suman sus preseas doradas en las etapas previas Florida en abril y Antalya en junio, así como un

Sigue ganando oros | X

oro en los Juegos Mundiales en Chengdu.

Raúl Jiménez - futbol

El futbol mexicano también recibió protagonismo con Raúl Jiménez. El delantero aportó goles clave para la Selección Mexicana en la CONCACAF Nations League, donde marcó doblete en Semifinales contra Canadá y otro doblete en la Final frente a Panamá. Con esos tantos, México consiguió su primer título en este torneo. Además, en la Copa Oro anotó tres goles, incluidos uno en la Semifinal ante Honduras y otro en la Final contra Estados Unidos.

En el ámbito de clubes, Jiménez llegó a 59 goles en la Premier League y se colocó a 10 tantos de ingresar al Top 5 de goleadores latinos en esa competencia, lista en la que Luis Suárez ocupa el quinto sitio con 69.

Renata Zarazúa - tenis

En el tenis, Renata Zarazúa firmó un año histórico. La mexicana venció a Madison Keys, campeona del Abierto de Australia 2025 y jugadora del Top 10 mundial, en la primera ronda del US Open, con lo que se convirtió en la primera tenista mexicana en derrotar a una jugadora de ese nivel en un Grand Slam.

También logró su primera victoria en Wimbledon, rompiendo una sequía de 30 años sin triunfos nacionales en el césped londinense. Con esos resultados, completó la meta de ganar al menos un partido en el cuadro principal de los cuatro torneos de Grand Slam.

Rompió Sequías mexicanas en GS | X

Isaac del Toro - ciclismo

El ciclismo nacional se colocó en el mapa con Isaac del Toro. En 2025, el corredor finalizó como subcampeón del Giro de Italia, ganó la Maglia Bianca como mejor joven y se convirtió en el ciclista más joven en subir al podio de esta carrera en los últimos 85 años. Sus triunfos incluyeron la Milano-Torino, la Vuelta a Austria, la Clásica Terres de l’Ebre y el Giro della Toscana. Fue reconocido como la mayor revelación de la edición 2025 del Giro, distinción otorgada por los aficionados a través de votaciones en redes sociales.

Los resultados de Del Toro representaron el primer podio para un ciclista mexicano en una Gran Vuelta. La Maglia Bianca como mejor joven reforzó su proyección internacional y lo convirtió en figura destacada del ciclismo mundial. Su victoria en varias competencias italianas y europeas consolidó una temporada con más de diez triunfos en el año.

Brilla en cada carrera | MEXSPORT

Uziel Muñoz - lanzamiento de bala

En el atletismo, Uziel Muñoz dio un paso importante para la historia mexicana en lanzamientos. En el Mundial de Atletismo celebrado en Tokio, logró la medalla de plata en impulso de la bala con un registro de 21,97 metros en su sexto intento. La marca le permitió escalar del quinto al segundo lugar de la final y convertirse en el primer mexicano en ganar una presea en una competencia global de lanzamientos. Su resultado abrió camino para nuevas generaciones en esta especialidad.