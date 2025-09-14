¡Doble Oro! México brilla en Campeonato Continental de Flag Football en Panamá

Las selecciones de México de flag football femenil y varonil conquistaron la medalla de oro en el Campeonato Continental de las Américas 2025, organizado por la International Federation of American Football (IFAF), celebrado en Penonomé, Panamá.

En una jornada marcada por las fuertes lluvias, la delegación mexicana se quedó con el título en ambas ramas, consolidando su papel como potencia del flag football en la región.

Ya son tricampeonas | X

Doble Oro

El conjunto femenil, comandado por la quarterback Diana Flores, logró el oro tras un partido interrumpido por la tormenta. En la final frente a Canadá, México ganaba 12-0 cuando el encuentro fue detenido. Ante la imposibilidad de reanudarlo, la IFAF decidió otorgar el campeonato a las tricolores, quienes dominaron de principio a fin el torneo.

Por su parte, el equipo varonil venció a Canadá en Semifinales con un marcador de 35-25, accediendo a la gran final ante Estados Unidos. Sin embargo, la final no pudo jugarse debido a la lluvia torrencial. Ante esta situación, la organización determinó que el título fuera compartido entre México y el conjunto estadounidense.

Compartieron el oro | X

México asegura su lugar rumbo al Mundial de Alemania

Con este resultado, México no solo celebra un doblete histórico en flag football, sino que también fortalece su preparación de cara al Mundial de Alemania de 2026, donde buscará reafirmar su protagonismo internacional.

El doble oro en Panamá subraya el crecimiento del flag football en México y la región, destacando el talento, disciplina y proyección de sus selecciones.

Se alistan para el mundial | X