Julia Paternain, nacida en México, conquista bronce para Uruguay en Tokyo 2025

La atleta Julia Paternain, nacida en México pero con raíces uruguayas, hizo historia al conquistar la medalla de bronce en el maratón femenil del Mundial de Atletismo Tokyo 2025. Su resultado no solo significó su primera gran hazaña personal en la distancia de 42.195 km, sino también la primera presea para Uruguay en la historia de los Campeonatos Mundiales de Atletismo.

Paternain terminó en tercer lugar de la competencia | AP

La hazaña de Julia Paternain

Con apenas 25 años, Julia Paternain completó el recorrido con un tiempo oficial de 2:27:23, lo que le aseguró la tercera posición en una competencia dominada por potencias africanas. El oro fue para la keniata Peres Jepchirchir con 2:24:43 y la plata para la etíope Tigst Assefa con 2:24:45. Lo más sorprendente es que el maratón de Tokio representó apenas la segunda vez que Paternain compitió en esta distancia, ya que antes se había especializado en pruebas de 5,000 y 10,000 metros.

Llegó al Mundial ubicada en el puesto 288 del ranking de maratón, pero su desempeño superó cualquier expectativa. Su logro no solo abrió una nueva página en el deporte uruguayo, sino que también evidenció el talento emergente de una corredora que apunta a convertirse en referente regional.

Compartió podio con dos corredoras africanas | AP

Una mexicana de nacimiento que corre por Uruguay

Aunque nació en México, Julia Paternain creció con identidad uruguaya gracias a sus padres. Durante su juventud vivió en el Reino Unido, donde compitió en categorías juveniles, y después se mudó a Estados Unidos para continuar con su formación académica y deportiva. Tras cumplir con los trámites correspondientes, recibió la autorización para representar oficialmente a Uruguay, país con el que debutó en enero de 2025 en el medio maratón de Houston, donde estableció récord nacional.

La emoción de su logro en Tokio quedó reflejada al cruzar la meta: con lágrimas, se llevó las manos a la cabeza, levantó tres dedos y gritó frente a la cámara: “¡Vamo’ Uruguay!”. Su medalla marca un antes y un después para el atletismo uruguayo y refuerza su compromiso de seguir dejando huella en competencias internacionales.

Total asombro después de la victoria | AP