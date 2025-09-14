Protestas propalestinas estallan en Madrid y suspenden la última etapa de la Vuelta a España 2025

Lo que se perfilaba como el cierre festivo de la Vuelta a España 2025 terminó convertido en un episodio de caos en la capital ibérica. Las fuertes protestas propalestinas que se desataron en Madrid obligaron a la organización a suspender la etapa final, cuando aún quedaban cerca de 60 kilómetros por recorrer, dejando sin efecto la tradicional celebración frente a la Fuente de Cibeles.

¿Qué pasó en la Vuelta a España 2025?

La tensión ya se había hecho notar durante la semana, con manifestaciones en municipios de la sierra madrileña. Sin embargo, la situación se desbordó en pleno centro de Madrid, donde cientos de personas irrumpieron en el recorrido, derribaron vallas y se enfrentaron con la policía, a pesar de un despliegue extraordinario de más de mil 500 agentes. Ante el riesgo evidente para ciclistas y aficionados, el pelotón fue neutralizado en el Paseo de la Virgen del Puerto.

Los organizadores habían intentado prevenir incidentes eliminando tramos sensibles del recorrido, como el paso por Cercedilla, donde también se habían convocado protestas. Pero las medidas no fueron suficientes: en lugares como Navacerrada y Becerril de la Sierra, grupos de manifestantes llegaron a sentarse en la carretera para frenar el avance del pelotón, obligando a la intervención de la Guardia Civil.

Así reaccionaron los ciclistas

La decisión de detener la etapa provocó escenas inusuales: varios corredores se bajaron de sus bicicletas y subieron directamente a los autos de sus equipos, resignados a que la última jornada no continuaría. Poco después, la organización confirmó que no se realizaría la ceremonia de premiación, uno de los momentos más icónicos de la ronda española.

Las consignas de los manifestantes, bajo lemas como “Por genocida, fuera Israel de la Vuelta”, marcaron la narrativa de la protesta. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, condenó los hechos al declarar que “la violencia se impuso al deporte”. Con ello, la Vuelta a España cerró su edición 2025 no con una fiesta deportiva, sino con una suspensión inédita que pasará a la historia del ciclismo.

