¡Cierre perfecto! Isaac del Toro 'embiste' de nuevo y logró su cuarta victoria al hilo en Italia

El piloto mexicano tuvo una memorable actuación a lo largo de la semana

Ana Patricia Spíndola Andrade
14 de Septiembre de 2025

Cuatro de cuatro en Italia para Isaac del Toro. El ciclista mexicano sigue imparable a nivel mundial y este domingo se impuso en la 77a edición del Trofeo Matteotti 2025. Fue el triunfo número 16 para el de Baja California, que ganó las cuatro pruebas celebradas esta semana.

La victoria de este domingo se sumó a las logradas en la Coppa Sabatini, el GP Industria y en el Giro de la Toscana, otras tres carreras italianas clásicas. Con ello el mexicano confirmó su condición de promesa, no solo de nuestro país, sino a nivel internacional. 

Así fue la victoria de Isaac del Toreo en el Trofeo Matteotti

Aunque al inicio ciclistas como Tyler Stites, Cedrik Bakke Christophersen, Samuele Zoccarato y Marc Cabedo intentaron escaparse, no lograron mantenerse en ritmo elevado. De hecho esa fue la tendencia en general de la carrera, en la cual a cada intento de escapada el pelotón lograba reagruparse. 

Fue en los últimos 11 kilómetros que el grupo de favoritos pudo finalmente destacar en la cabeza, con Del Toro entre ellos. El mexicano se mantuvo a la par de ciclistas como Richard Carapaz, Davide Formolo, Christian Scaroni y Rui Costa

En el tramo final, Formolo y Sylvain Moniquet lograron unos segundos de ventaja, pero su movimiento tuvo respuesta de Del Toro quien, junto con Scaroni y Alexandre Delettre, se unieron a los líderes para conformar un quinteto que peleó por la victoria. Fue el de Baja California quien lanzó el ataque definitivo en la recta final. 

Las victorias de Isaac del Toro en 2025 

Fue el triunfo número 16 de la temporada para el bajacaliforniano, que ahora apunta al Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda (21 al 28 de septiembre).

  1. Santos Tour Down Under | Etapa 2
  2. Vuelta Asturias | Etapa 1
  3. Vuelta Asturias
  4. Milano-Torino
  5. Giro d’Italia | Etapa 17
  6. Vuelta a Austria | Etapa 2
  7. Vuelta a Austria | Etapa 3
  8. Vuelta a Austria | Etapa 4
  9. Vuelta a Austria
  10. Classica Terres de l’Ebre
  11. Circuito de Getxo
  12. Vuelta a Burgos
  13. GP Industria & Artigianato
  14. Giro della Toscana
  15. Coppa Sabatini
  16. Trofeo Matteotti
