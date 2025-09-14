¡Cierre perfecto! Isaac del Toro 'embiste' de nuevo y logró su cuarta victoria al hilo en Italia

Cuatro de cuatro en Italia para Isaac del Toro. El ciclista mexicano sigue imparable a nivel mundial y este domingo se impuso en la 77a edición del Trofeo Matteotti 2025. Fue el triunfo número 16 para el de Baja California, que ganó las cuatro pruebas celebradas esta semana.

La victoria de este domingo se sumó a las logradas en la Coppa Sabatini, el GP Industria y en el Giro de la Toscana, otras tres carreras italianas clásicas. Con ello el mexicano confirmó su condición de promesa, no solo de nuestro país, sino a nivel internacional.

Del Toro volvió a brillar en Italia | X: @TeamEmiratesUAE

Así fue la victoria de Isaac del Toreo en el Trofeo Matteotti

Aunque al inicio ciclistas como Tyler Stites, Cedrik Bakke Christophersen, Samuele Zoccarato y Marc Cabedo intentaron escaparse, no lograron mantenerse en ritmo elevado. De hecho esa fue la tendencia en general de la carrera, en la cual a cada intento de escapada el pelotón lograba reagruparse.

Fue en los últimos 11 kilómetros que el grupo de favoritos pudo finalmente destacar en la cabeza, con Del Toro entre ellos. El mexicano se mantuvo a la par de ciclistas como Richard Carapaz, Davide Formolo, Christian Scaroni y Rui Costa.

En el tramo final, Formolo y Sylvain Moniquet lograron unos segundos de ventaja, pero su movimiento tuvo respuesta de Del Toro quien, junto con Scaroni y Alexandre Delettre, se unieron a los líderes para conformar un quinteto que peleó por la victoria. Fue el de Baja California quien lanzó el ataque definitivo en la recta final.

Del Toro tuvo un cierre fuerte | X: @TeamEmiratesUAE

Las victorias de Isaac del Toro en 2025

Fue el triunfo número 16 de la temporada para el bajacaliforniano, que ahora apunta al Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda (21 al 28 de septiembre).

Santos Tour Down Under | Etapa 2 Vuelta Asturias | Etapa 1 Vuelta Asturias Milano-Torino Giro d’Italia | Etapa 17 Vuelta a Austria | Etapa 2 Vuelta a Austria | Etapa 3 Vuelta a Austria | Etapa 4 Vuelta a Austria Classica Terres de l’Ebre Circuito de Getxo Vuelta a Burgos GP Industria & Artigianato Giro della Toscana Coppa Sabatini Trofeo Matteotti

Del Toro dominó esta semana en las carreras clásicas en Italia | X: @TeamEmiratesUAE