"Sé quién soy": Pato O'Ward responde a polémica tras mensaje sobre Charlie Kirk

El piloto mexicano Patricio O'Ward, subcampeón de IndyCar, se vio envuelto en polémica tras una supuesta publicación en la que habría ofrecido condolencias por el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, ocurrido el miércoles. Aunque el mensaje fue borrado de sus perfiles oficiales, el mexicano recibió críticas y reacciones divididas en redes sociales, lo que lo llevó a aclarar públicamente su postura a través de un comunicado.

O'Ward destacó que no existió tal publicación | AP

La polémica por la publicación borrada

Según reportes en redes, O'Ward habría compartido un mensaje lamentando la muerte de Charlie Kirk, lo que generó comentarios encontrados entre sus seguidores. Mientras algunos usuarios cuestionaron al piloto por no posicionarse sobre temas relacionados con la comunidad latinoamericana, otros señalaron que su opinión política no debía ser motivo de ataques.

La controversia creció debido a que no existen capturas confirmadas de la publicación eliminada, pero las críticas no tardaron en llegar. El debate giró en torno a la figura pública de O'Ward y el alcance de sus palabras en medio de un momento sensible tras la muerte de Kirk, conocido por su activismo político en Estados Unidos.

El piloto se ha expresado en sus redes | MexSport

O'Ward aclara: "Sé quién soy"

Ante la ola de comentarios, el piloto mexicano publicó un extenso comunicado en el que negó cualquier intención política y pidió respeto a su identidad personal. “No tolero el asesinato. No tolero la violencia, PUNTO. Cualquier cosa adicional es mentira. La gente está optando por distorsionar y degradar mi identidad para encajar en una narrativa falsa”, expresó O’Ward.

El regiomontano de 26 años subrayó que se siente orgulloso de representar a México en cada competencia, aunque actualmente radique en Estados Unidos. “Cada vez que me subo a un auto de carreras, llevo la bandera de mi país en la cabeza. Corro por México con ORGULLO”, escribió.

Comunicado del piloto mexicano | Captura