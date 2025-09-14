Iva Jovic hace historia al coronarse en el Guadalajara Open 2025

La joven promesa del tenis estadounidense Iva Jovic escribió su nombre en la historia este domingo al conquistar su primer título individual en el WTA Tour, tras imponerse en la Final del Guadalajara Open Akron 2025, torneo de categoría WTA 500.

Con apenas 17 años y 283 días, la californiana venció a la colombiana Emiliana Arango con un marcador de 6-4, 6-1, en un duelo que se extendió por 1 hora y 35 minutos en la cancha central del complejo tapatío.

Quedó campeona | X

La campeona más joven de la temporada

Con este triunfo, Jovic superó a la rusa Mirra Andreeva, quien ostentaba el récord de ser la campeona más joven del año tras ganar en Dubái con 17 años y 299 días. Ahora, la estadounidense se convierte en la jugadora más joven en conquistar un título WTA en la actual temporada.

Además, Jovic es la tenista estadounidense más joven en ganar un título de gira desde Coco Gauff, quien lo consiguió en Parma en 2021.

Logró un título histórico | X

El Guadalajara Open 2025 aseguraba una campeona debutante, ya que tanto Jovic como Arango buscaban su primer trofeo en el circuito. La colombiana, que ya había sido finalista en el Mérida Open Akron, luchó con entrega pese a no encontrarse en plenitud física debido a una enfermedad.

Con este título en Guadalajara, Iva Jovic consolida su lugar como una de las jóvenes más prometedoras del circuito WTA, al ser ya la jugadora más joven dentro del Top 100 del ranking. Su triunfo en tierras mexicanas podría marcar el inicio de una carrera llena de éxitos, siguiendo los pasos de referentes como Coco Gauff.

Sigue sorprendiendo | X