Mundial de Ciclismo de Ruta 2025: Todo lo que debes saber de la competencia

Está por comenzar el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 y México llega con grandes esperanzas encabezadas por Isaac del Toro, la joven sensación bajacaliforniana que busca hacer historia al conquistar la primera medalla para el país en esta competencia.

MEXSPORT

Por primera vez, Kigali, Ruanda, será sede del certamen que reunirá del 21 al 28 de septiembre a la élite del ciclismo mundial: 1,396 pedalistas de 110 países competirán en 13 pruebas, divididas en ruta y contrarreloj, con categorías élite, sub-23, junior y relevos mixtos.

La carta fuerte de México

Con apenas 21 años, Isaac del Toro ya se ha consolidado como una de las grandes figuras del pelotón internacional. En este 2025 acumula 16 victorias, incluidas cuatro clásicas italianas consecutivas, además de un histórico segundo lugar en el Giro de Italia y el título en la Vuelta a Austria.

El “Torito” competirá tanto en ruta como en contrarreloj, acompañado por Éder Frayre, mientras que en la prueba contra el reloj se les suma David Ruvalcaba.

MEXSPORT

Más mexicanos en acción

• Élite femenil: la tampiqueña Romina Hinojosa (22 años), ciclista del Lotto-Dstny, disputará la prueba de ruta.

• Sub-23: César Macías correrá en la ruta.

• Junior: en contrarreloj estarán Maximiliano Hernández y Omar Andrade, mientras que en ruta participarán Daniel Moreno, José León y José Cisneros.

¿Dónde ver el Mundial de Ciclismo?

En México, las competencias se transmitirán a través de Claro Sports.

MEXSPORT

¿Qué días y a qué hora corre Isaac del Toro?

Domingo 21 de septiembre | Contrarreloj élite varonil

México y Centroamérica: 05:30 horas

Panamá: 06:30 horas

República Dominicana: 07:30 horas

Domingo 28 de septiembre | Carrera en ruta élite varonil