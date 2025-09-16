Sin visita a México, IndyCar, donde corre Pato O'Ward, confirma calendario para 2025

La IndyCar Series anunció su calendario para la Temporada 2026 y la afición mexicana tendrá que seguir esperando la visita del serial estadounidense. Aunque durante meses se especuló que la categoría en la que compite Patricio 'Pato' O'Ward podría visitar el Autódromo Hermanos Rodríguez, al final no se concretó tal acuerdo, al menos no para el próximo año.

La Temporada 2026, a la cual Alex Palou llegará como tricampeón defensor, está programada para celebrarse del 1° de marzo al 6 de septiembre. Serán 17 carreras, de las cuales seis se correrán en óvalo, seis en pista y seis en circuitos callejeros.

La categoría dio a conocer su nuevo calendario | X: @IndyCar

Como ha ocurrido en los años recientes, el Gran Premio de San Petersburgo marcará el inicio de la temporada. Mientras que la tradicional carrera de las 500 Millas de Indianápolis está programada del 22 al 24 de mayo.

Las nuevas carreras de la IndyCar

Los regresos a Phoenix (óvalo) y Markham (callejero), así como la llegada de Arlington (callejero) marcarán las tres fechas nuevas del calendario en comparación con 2025. La primera está programada para el 7 de marzo y será la segunda fecha del serial, en un emocionante fin de semana compartido con una fecha de Nascar.

Habrá tres escenarios nuevos para la Temporada 2026 | X: @IndyCar

Mientras que la visita a Texas será el tercer evento del año, programado para el 15 de marzo. La carrera en Ontario se disputará hasta el 16 de agosto y será la parada número 14 de la temporada.

¿Cuándo terminará la Temporada 2026 de la IndyCar Series?

A diferencia de los dos últimos años, en los cuales el campeonato concluyó en Nashville, con el Gran Premio de la Ciudad de la Música, en 2026 el final será nuevamente en Laguna Seca, con el Gran Premio de Monterey, como ocurrió en 2022 y 2023. Esta última carrera está programada para el domingo 6 de septiembre.

La temporada no terminará en Nashville en esta ocasión | X: @IndyCar