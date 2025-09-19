COI confirma que atletas rusos competirán como neutrales en los Juegos de Milán-Cortina 2026

Los atletas competirán en la justa como neutrales
Los atletas competirán en la justa como neutrales | AP
19 de Septiembre de 2025

Los atletas rusos podrán competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 como neutrales, confirmó este viernes el Comité Olímpico Internacional (COI) tras una reunión de su junta ejecutiva en Milán. El organismo descartó también que se haya discutido en algún momento la posibilidad de prohibir la participación de Israel en la justa olímpica.

Coventry fue la encargada de dar la noticia | AP

Atletas rusos competirán bajo estatus neutral en Milán-Cortina

El COI seguirá el mismo sistema utilizado en los Juegos de París 2024, permitiendo que los rusos participen como Atletas Neutrales Individuales (AIN), sin bandera, himno ni colores nacionales. “Esto no será nada nuevo para ustedes. La junta ejecutiva adoptará exactamente el mismo enfoque que en París, así que es solo una continuación”, declaró la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

El Comité Olímpico Ruso está suspendido desde 2023 por violar la carta olímpica tras incorporar organismos deportivos regionales en territorios ucranianos ocupados. Además, las restricciones impiden la participación de equipos rusos y de atletas vinculados al ejército o que apoyen públicamente la invasión de Ucrania. De los 32 atletas neutrales en París, 17 representaron previamente a Bielorrusia y 15 a Rusia.

Los atletas rusos tendrán la oportunidad de participar en la justa | AP

El COI descarta prohibición a Israel y refuerza seguridad

A pesar de llamados crecientes a excluir a Israel por la guerra en Gaza, el COI aseguró que nunca ha discutido esa posibilidad. Coventry recalcó: “En esta junta ejecutiva y en ninguna otra hemos discutido la posibilidad de no tener representados a los CON (Comités Olímpicos Nacionales)”. Según el organismo, Israel no ha violado la carta olímpica, a diferencia de Rusia con la anexión de territorios en Ucrania.

No obstante, el COI reconoció que habrá mayores preocupaciones de seguridad. Coventry señaló que la prioridad será proteger a atletas, fanáticos y organizadores, especialmente después de que protestas pro palestinas interrumpieran recientemente la etapa final de la Vuelta a España. Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se celebrarán en el norte de Italia del 6 al 22 de febrero.

La competencia está bastante cercana a comenzar | AP

