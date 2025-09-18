¿Isaac del Toro puede ganar medalla en el Mundial de Ciclismo?

Este domingo 21 de septiembre arranca el Mundial de Ciclismo en Kigali, Ruanda, y la gran incógnita para la afición mexicana es si Isaac del Toro podrá conquistar la primera medalla mundialista en la historia para nuestro país.

El reto no es menor: en esta competencia se enfrentan los mejores pedalistas del planeta, una auténtica batalla de élite que año con año concentra la atención de millones de aficionados al ciclismo.

Por primera vez, Del Toro se medirá directamente contra Tadej Pogačar, considerado por muchos el mejor ciclista del mundo, pero el esloveno no será su único obstáculo.

El “Torito” tendrá doble oportunidad: primero en la contrarreloj individual, el 21 de septiembre, y después en la prueba de ruta, programada para el 28.

En la contrarreloj, Isaac se topará con auténticos gigantes como el bicampeón mundial y doble medallista olímpico Remco Evenepoel, el joven prodigio español Iván Romeo, además de Pogačar y su compatriota Primož Roglič, campeón olímpico en Tokio 2020.

Sin embargo, será en la ruta donde el mexicano podría mostrar su verdadero poder. Allí lo esperan viejos conocidos como el ecuatoriano Richard Carapaz, con quien ya se midió en el Giro de Italia, además de sus compañeros del UAE Team, Pogačar, el campeón defensor, y el español Juan Ayuso. En total, serán 220 ciclistas de talla mundial los que buscarán la gloria en Ruanda.

Las probabilidades de medalla para Isaac del Toro no son sencillas, pues en un Mundial la experiencia y el trabajo en equipo suelen ser determinantes, y el mexicano apenas contará con el respaldo de su compatriota Éder Frayre frente a selecciones completas que corren en bloque; aun así, con 13 victorias en la temporada, ha demostrado que no se achica ante los grandes retos y que, pese a la desventaja, puede apoyarse en alianzas circunstanciales durante la carrera o recurrir a su potencia individual para buscar hacer historia.