¿Por qué atletas mexicanos participan en el desfile militar del 16 de septiembre?

Cada 16 de septiembre, el Desfile Militar en el Zócalo capitalino muestra la fuerza del Ejército mexicano con aviones, tanques y paracaidistas. Sin embargo, entre uniformes y disciplina castrense también desfilan rostros conocidos del deporte nacional: atletas de alto rendimiento que forman parte de las Fuerzas Armadas y que representan al país en los escenarios internacionales.

El papel del deporte en el Ejército

Para la Secretaría de la Defensa Nacional, el deporte es una herramienta estratégica. Más de un centenar de atletas forman parte de sus filas y 36 de ellos estuvieron presentes en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque su labor no está ligada a las armas, los atletas sirven a México de otra manera: defendiendo la bandera en canchas, pistas, fosas y tatamis alrededor del mundo.

Ser parte del Ejército les da acceso a instalaciones de primer nivel, un salario fijo y bonos de acuerdo a sus resultados. A cambio, su presencia en eventos como el desfile del 16 de septiembre se convierte en un símbolo de disciplina, orgullo y representación nacional.

Los protagonistas del desfile 2025

Este año, la plancha del Zócalo recibió a clavadistas de élite como Gabriela Agúndez, Osmar Olvera, Juan Celaya y Randal Willars, además del doble medallista olímpico Germán “Duva” Sánchez.

También marcharon las arqueras Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, junto a Matías Grande y Dafne Quintero. El conjunto de gimnasia rítmica encabezado por la entrenadora Blajaith Aguilar tuvo su espacio, así como integrantes del equipo de natación artística que compitió en París 2024: Itzamary González, Fernanda Arellano y Joana Jiménez.

La triple medallista olímpica María del Rosario Espinoza volvió a robar reflectores, acompañada por taekwondistas de talla mundial como Daniela Souza y Leslie Soltero. La ciclista Yareli Acevedo completó la delegación que, entre aplausos, desfiló ante la mirada de miles de asistentes.