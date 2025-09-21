¡Directo a Milan! Donovan Carrillo sube al podio en Beijing y logra boleto a Juegos Olímpicos

Directo a Milan, a su manera. Al ritmo de 'My way' y 'Jailhouse Rock', Donovan Carillo cerró con broche de bronce su participación en el torneo clasificatorio en Beijing, China, y logró la plaza para México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
Aunque el de Zapopan, Jalisco, cometió algunos errores, sumó 137.39 puntos en el programa libre y 84.97 en el programa corto, para un total de 222.36 puntos. Con ello finalizó tercero en el torneo 'Skate to Milano 2025' y aseguró uno de los cinco boletos que entregó el clasificatorio.
Donovan Carrillo irá de nuevo a unos Juegos Olímpicos
Será la segunda ocasión que Donovan asista a unos juegos Olímpicos, luego de su participación en Beijing 2022, a donde viajó gracias a su vigésimo lugar en el campeonato mundial de 2021. "Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos por segunda vez".
"Me siento honrado de conocer a esta nueva generación de atletas, es increíble ver cómo el deporte ha crecido tanto en los últimos cuatro años. Es muy inspirador ver cómo todos lo están haciendo tan bien, cómo están superando sus propios límites", señaló Carrillo en declaraciones recuperadas por El Universal.
Donovan finalizó por detrás de Petr Gumennik, que compitió como atleta neutral y no con la bandera de Rusia, y Hyungyeom Kim, de Corea del Sur. Además, el Top 5 lo completaron Kyrylo Marsak de Ucrania y Yu-Hsiang Li de Taiwán, que también lograron la plaza olímpica para su país.
¿Cuándo son los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?
La ceremonia de apertura está programada para el viernes 6 de febrero, mientras que la de clausura está prevista para el domingo 22. La competencia de patinaje artístico comenzará el mismo viernes 6, mientras que las primeras medallas se repartirán el domingo 8.