China es acusado de robar datos cerebrales a deportistas como Charles Leclerc o Jannik Sinner

En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, una investigación reciente ha desatado preocupación en el ámbito deportivo y político: el supuesto robo de datos cerebrales de atletas de élite por parte de China con fines militares.

La investigación fue difundida por Hunterbrook Media y el periodista Pablo Torre, quien también dedicó un episodio de su pódcast Finds Out al tema. El reporte expone que los datos habrían sido obtenidos a través de la diadema electrónica FocusCalm, un dispositivo diseñado para mejorar la concentración y reducir el estrés en deportistas de alto rendimiento.

Charles Leclerc | AP

Deportistas entre las posibles víctimas

De acuerdo con el reportaje titulado “¿Robó China los datos cerebrales de Jannik Sinner?”, el acceso a la información se habría logrado por medio de un trabajador vinculado al gobierno chino que obtuvo datos del software de las diademas.

La lista de posibles afectados incluye a figuras de talla mundial como el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc, el tenista Jannik Sinner, la número uno del ranking WTA Iga Swiatek, la esquiadora olímpica Mikaela Shiffrin, además de atletas italianos y futbolistas del Manchester City. Los registros habrían sido recopilados por el doctor Riccardo Ceccarelli, especialista en medicina del deporte.

Iga Swiatek también está en la lista de deportistas afectados | AP

La empresa detrás del dispositivo

La diadema FocusCalm pertenece a la compañía BrainCo, fundada en Harvard. Sin embargo, la investigación señala que la empresa ha contado con apoyo económico secreto de entidades vinculadas al gobierno chino y con conexiones a corporaciones de robótica relacionadas con el entrenamiento de “súper soldados”.

En 2021, un reportaje de la BBC ya advertía que FocusCalm era capaz de monitorear hasta 1,250 puntos de datos de las ondas cerebrales de los usuarios, que se procesan mediante un algoritmo de inteligencia artificial y se califican en una escala de 0 a 100, donde 100 representa el estado de máxima relajación.

Actualmente, el dispositivo más reciente, FocusCalm EEG Headband, se comercializa en la página oficial de la marca por 241,95 euros.

Mikaela Shiffrin | AP

Testimonios y reacciones

Entre los usuarios de esta tecnología destaca Logan Ryan, exjugador de la NFL y dos veces campeón del Super Bowl con los New England Patriots. El exdefensivo explicó que utilizaba la diadema para potenciar su rapidez mental en el campo. Sin embargo, al conocer los supuestos vínculos con el gobierno chino, expresó su sorpresa y molestia: