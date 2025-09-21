Xplor Bravest Race 'El Origen' protagoniza su onceava edición con más de 2 mil 500 competidores

Se llevó a cabo la onceava edición de Xplor Bravest Race 'El Origen', en Playa del Carmen, con alrededor de 3 mil competidores de diferentes puntos de la República Mexicana y del extranjero, que libraron más de 45 obstáculos de supervivencia.

Inicio de la carrera

La carrera inició alrededor de las nueve de la mañana con la primera oleada, de un total de 12, para vivir 6 kilómetros dentro de la jungla, con la misión de encontrarse con sigo mismos y librar esas barreras a su ritmo.

La competición, en la que no hay ganador especial, culminó con la última oleada de salida. Todos los participantes desde el más grande hasta el más pequeño cruzó la meta, para llevarse su distintivo, como ganador sobre el máximo rival la cual se centró en intensa ruta y obstáculos para sacar el máximo de sus habilidades.

Carrera Xplor Bravest

En declaraciones exclusivas para Récord, Marco Antonio Hernández Díaz, director de parques de aventura, resaltó la importancia de este evento: "Es una historia que se contará durante cuatro años con el objetivo de hacer énfasis con los cuatro elementos que están dentro de nuestras instalaciones".

"En este año estamos haciendo énfasis fuerte en el tema de las cavernas y muy enfocados en qué nos encontremos con nosotros mismos. Es una carrera familiar, en este año, más exigente que los años anteriores en cuanto a los obstáculos, hay obstáculos mucho más difíciles, justamente estamos buscando ese reto para que la gente busque poder lograrlos y puedan darse cuenta que pueden alcanzar sus metas"

Mientras tanto, José Félix Reyes, director de parques Xplor y Magaly Campos, gerente de operaciones de Xplor 'Fuego' resaltaron el siguiente reto: "Invitarlos para la próxima edición 2026, de nuevo en el mismo mes, nos encontraremos en el Bravest Race, una carrera totalmente distinta a lo que hay en el panorama nacional".

Mitad de la carrera