‘Buscaré calificar a los próximos Juegos Paralímpicos’ José Arnulfo Castorena tras conquistar medalla de oro

El nadador ganador del Mundial de Para Natación confesó su deseo por ir a la competencia más importante del mundo

Aldo Martínez
21 de Septiembre de 2025

El mexicano, José Arnulfo Castorena de 47 años, puso su nombre en oro una vez más, esto tras ganar la Medalla de Oro en el Mundial de Para Natación, en la disciplina de los 50 m pecho SB2.

Prometió Juegos Paralímpicos

Luego de conseguir el máximo galardón en el Mundial, José declaró ya tener listo el selectivo para el siguiente año, así como también confesó ya pensar en las competencias por venir.

“Ahorita tenemos un selectivo todo este año que viene y ya próximamente panamericanos y ya buscar estar nuevamente dentro de los primeros lugares, que es lo principal para clasificar a Los Ángeles”, declaró para una entrevista.

Además de mencionar su meta, Castorena, mostró su felicidad por salir adelante para su familia, asimismo confesó estar consciente de su responsabilidad de ser un ejemplo para los jóvenes y otros atletas.

“Siempre he dicho que es mi familia, mis hijos que son el motor que me impulsa para salir adelante. Ser un ejemplo y más para los jóvenes que se te acercan, es emocionante y un orgullo cuando se te acercan y te dicen quiero ser igual que tú, esa es la semillita que uno va plantando”, concluyó.

