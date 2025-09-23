¡Medalla y récord! Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez subió al podio en el Mundial de Para Natación 2025

El 2025 ha sido un buen año para el deporte mexicano y alrededor del mundo, en distintas disciplinas, los representantes del país siguen poniendo en alto al deporte nacional. Ahora fue el turno de Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez, que logró la cuarta medalla para México en el Campeonato Mundial de Para Natación Singapur 2025.

El paranadador de apenas 18 años se llevó reflectores el año pasado, en los Juegos Paralímpicos de París 2024, al ganar bronce en la prueba de 400m libres en la categoría S6. Ahora logró plata en el mundial, con un tiempo de 02:37.06, lo que además supuso un récord de América.

El medallista olímpico volvió a llevarse los reflectores | X: @COPAME

A Jesús Alberto todavía le queda la prueba de 400m libres, misma que le dio su bronce olímpico, a lado de su hermano Raúl. Su heat eliminatorio está previsto que compita a las 19:27 horas de este martes del tiempo del centro de México, 9:27 horas locales.

Ángel de Jesús Camacho regresa al podio

Por otra parte, además de la plata de Gutiérrez Bermúdez, Ángel de Jesús Camacho subió de nuevo al podio y logró su segundo bronce del mundial. El originario de Guanajuato quedó tercero en los 150m combinado individual SM4 con un tiempo final de 2:37.65.

Jesús Alberto todavía puede ganar otra medalla | X: @COPAME

Camacho competirá en los 50m dorso y en los 50m libres S4, con la esperanza de lograr una medalla más. Los heats eliminatorios para la primera prueba están programados para este martes a las 19:57 horas del tiempo de México (9:57 horas en Singapur), mientras que la segunda está prevista para las 19:47 de este miércoles, 9:47 del jueves 25 tiempo local.

¿Cuántas medallas suma México en Singapur 2025?

Hasta el momento, la delegación azteca ha subido en cuatro ocasiones al podio. La primera fue con Arnulfo Castorena, quien ganó oro en la prueba de 50m pecho en la categoría SB2.

Ángel de Jesús también puede ganar otra medalla | X: @COPAME

Posteriormente llegó la primera medalla de Ángel de Jesús, bronce en los 100m libres en la categoría S4. Este martes se sumaron dos medallas más, a la espera de lo que pase en los próximos días de actividad.

Además de las pruebas que todavía le faltan a los medallistas, México todavía tiene representantes en 14 pruebas más, por lo que no se descarta que llegue otra presea. La actividad concluye el próximo sábado 27, pero este miércoles y jueves los y las mexicanas buscarán su pase a las Finales.

Arnulfo Castorena le dio a México su primer oro | X: @COPAME