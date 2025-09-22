Ángel Camacho gana bronce en el Mundial de Para Natación 2025 y sigue brillando tras París 2024

El medallista paralímpico de París 2024, Ángel Camacho, volvió a brillar en la piscina al conseguir la medalla de bronce en la final de 100 metros libre S4 con un tiempo de 1:23.39 minutos. El triunfo llegó en la segunda jornada del Mundial de Para Natación Singapur 2025, consolidando a México como una de las delegaciones más competitivas al acumular ya dos preseas en el certamen.

Camacho ha sido uno de los atletas más mencionados en redes | X: @conadeoficial

Ángel Camacho mantiene la inspiración tras París 2024

El nadador mexicano, quien ya había hecho historia en los Juegos Paralímpicos de París 2024, confirma su gran momento deportivo al subir nuevamente al podio internacional. Su bronce en Singapur no solo suma una nueva página a su trayectoria, sino que también fortalece la confianza de cara a futuros compromisos internacionales.

Este logro refleja la constancia y entrega de Camacho, quien se ha consolidado como uno de los referentes de la natación paralímpica en México. Su actuación es motivo de orgullo para el deporte nacional y una inspiración para nuevas generaciones de atletas.

CONADE ha compartido muchos datos recpecto a Camacho | X: @conadeoficial

México suma preseas y mira con fuerza hacia CONADE 2025

Con esta medalla de Ángel Camacho, México ya contabiliza dos preseas en el Mundial de Para Natación 2025, reafirmando el crecimiento y competitividad de sus deportistas en el escenario internacional. Cada resultado fortalece el camino rumbo a los próximos retos, entre ellos la Paralimpiada Nacional CONADE.

El espíritu deportivo se mantiene más vivo que nunca, y la ilusión de alcanzar la gloria en el podio se intensifica. La Paralimpiada Nacional CONADE 2025 se perfila como una gran oportunidad para que el país muestre el talento y la preparación de sus atletas, encendiendo una nueva etapa en la historia del deporte paralímpico mexicano.

Reunión previa de la delegación mexicana | X: @conadeoficial