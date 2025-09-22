Ángel Camacho gana bronce en el Mundial de Para Natación 2025 y sigue brillando tras París 2024

La Paralimpiada ha comenzado de una muy buena manera para los atletas mexicanos

Camacho se suma a los ganadores de preseas en la Paralimpiada
Camacho se suma a los ganadores de preseas en la Paralimpiada | X: @conadeoficial
Mauricio Díaz Valdivia
22 de Septiembre de 2025

El medallista paralímpico de París 2024, Ángel Camacho, volvió a brillar en la piscina al conseguir la medalla de bronce en la final de 100 metros libre S4 con un tiempo de 1:23.39 minutos. El triunfo llegó en la segunda jornada del Mundial de Para Natación Singapur 2025, consolidando a México como una de las delegaciones más competitivas al acumular ya dos preseas en el certamen.

Camacho ha sido uno de los atletas más mencionados en redes | X: @conadeoficial

Ángel Camacho mantiene la inspiración tras París 2024

El nadador mexicano, quien ya había hecho historia en los Juegos Paralímpicos de París 2024, confirma su gran momento deportivo al subir nuevamente al podio internacional. Su bronce en Singapur no solo suma una nueva página a su trayectoria, sino que también fortalece la confianza de cara a futuros compromisos internacionales.

Este logro refleja la constancia y entrega de Camacho, quien se ha consolidado como uno de los referentes de la natación paralímpica en México. Su actuación es motivo de orgullo para el deporte nacional y una inspiración para nuevas generaciones de atletas.

CONADE ha compartido muchos datos recpecto a Camacho | X: @conadeoficial

México suma preseas y mira con fuerza hacia CONADE 2025

Con esta medalla de Ángel Camacho, México ya contabiliza dos preseas en el Mundial de Para Natación 2025, reafirmando el crecimiento y competitividad de sus deportistas en el escenario internacional. Cada resultado fortalece el camino rumbo a los próximos retos, entre ellos la Paralimpiada Nacional CONADE.

El espíritu deportivo se mantiene más vivo que nunca, y la ilusión de alcanzar la gloria en el podio se intensifica. La Paralimpiada Nacional CONADE 2025 se perfila como una gran oportunidad para que el país muestre el talento y la preparación de sus atletas, encendiendo una nueva etapa en la historia del deporte paralímpico mexicano.

Reunión previa de la delegación mexicana | X: @conadeoficial

TE PUEDE INTERESAR

Evenepoel destacó las recientes actuaciones de del Toro

Otros Deportes | 21/09/2025

"Hay chicos impresionantes": Remco Evenepoel lanza 'guiño' a Isaac del Toro tras ganar en Kigali
José Arnulfo Castorena tras conquistar medalla de oro

Otros Deportes | 21/09/2025

‘Buscaré calificar a los próximos Juegos Paralímpicos’ José Arnulfo Castorena tras conquistar medalla de oro
A solo 4 segundos del podio, Isaac del Toro firmó un histórico top 5 en la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo. El mexicano tuvo un inicio explosivo y, aunque sufrió en el retorno, logró cerrar con fuerza para detener el cronómetro en 52:26.89, se

Otros Deportes | 21/09/2025

Isaac del Toro roza el podio y firma histórico top 5 en la contrarreloj del Mundial
Te recomendamos
UAE Team, equipo de Isaac del Toro, rompe récord de victorias en una temporada
Natación

LO ÚLTIMO

 