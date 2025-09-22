UAE Team, equipo de Isaac del Toro, rompe récord de victorias en una temporada

El ciclismo internacional escribió este domingo una página dorada en su historia. El estadounidense Brandon McNulty se consagró campeón del Tour de Luxemburgo, triunfo que significó la victoria número 86 del UAE Team Emirates-XRG en la temporada 2025, una cifra que rompe el récord de 85 conquistas que el HTC-Columbia había establecido en 2009 y que durante más de 15 años parecía inalcanzable.

La hazaña tiene un sabor especial para México. Con apenas 21 años, Isaac del Toro ha sido uno de los grandes motores de la histórica campaña del conjunto emiratí. El joven de Ensenada acumula 13 victorias en el calendario 2025, lo que lo coloca como segundo máximo ganador del equipo, solo detrás de Tadej Pogačar, líder indiscutible de la escuadra.

A solo 4 segundos del podio, Isaac del Toro firmó un histórico top 5 en la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo. El mexicano tuvo un inicio explosivo y, aunque sufrió en el retorno, logró cerrar con fuerza para detener el cronómetro en 52:26.89, se

Del Toro ya no es una promesa, sino una realidad que ha respondido en escenarios de máxima exigencia. Su racha comenzó en marzo con la Milano–Torino, continuó en el Giro d’Italia con la espectacular victoria en la Etapa 17, y se consolidó en verano con la conquista de la Vuelta a Austria —incluidas tres etapas— y la Vuelta a Burgos. En septiembre firmó uno de los capítulos más brillantes de su temporada al enlazar cuatro triunfos en cinco días en el calendario italiano: Industria & Artigianato, Toscana, Coppa Sabatini y Matteotti.

El paralelismo con la gesta de HTC-Columbia en 2009 es inevitable. Aquel equipo, liderado por los velocistas Mark Cavendish y André Greipel, dominó los sprints europeos hasta establecer un registro que nadie había logrado superar. UAE Team Emirates-XRG quedó a las puertas en 2024 con 81 victorias, incluidas tres del propio Del Toro, y un año más tarde rompió definitivamente la marca gracias al triunfo de McNulty, con un mes de temporada aún por disputarse.

El récord no solo confirma la supremacía de UAE en el pelotón internacional, también coloca al ciclismo mexicano en un escaparate histórico gracias al protagonismo de Isaac del Toro, que con apenas 21 años ya forma parte del equipo más dominante del siglo.