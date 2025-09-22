Triatlón Xel-Há 2025 confirma a Crisanto Grajales para su 15to aniversario

El Triatlón Xel-Há 2025 está a la vuelta de la esquina, hasta el momento han confirmado a tres de los atletas elite de México; Crisanto Grajales, Rosa Tapia y Lizeth Rueda para ser parte de una histórica edición.

Dichos representantes mexicanos estarán presentes para el 15to aniversario que se llevará a cabo el 15 y 16 de noviembre, en la costa caribeña del estado de Quintana Roo.

Confirmaron a Grajales | MEXSPORT

En entrevista con Zaira Escamilla, responsable de Gerencia de atención al visitante de Xel-Há, confirmó a los participantes en la que Grajales ha sido un recurrente protagonista en anteriores años.

Por otro lado, destacó la importancia de esta competición: "Somos un triatlón familiar, pueden disfrutar desde los más pequeñitos hasta la mamá y el papá, haciendo deporte o simplemente disfrutando de esta maravilla natural."

"Tenemos categoría olímpico, elite, spring, infantiles, solo novatas y opciones de relevos en cualquiera de las categorías; olímpico o spring", resaltó.

Se alistan para la 15ta edición | X

Una competición inclusiva

Asimismo, Zaira Escamilla, resaltó la inclusión de atletas con capacidades especiales: "Tenemos triatletas que tienen ciertas limitaciones, alguna discapacidad, y los consideramos también para que puedan hacer la competencia, en ello se llama paratriatlón; de acuerdo a su condición pueden competir en spring y olímpico."

15to aniversario del Triatlón Xel-Há

"En este año, en especial 2025, celebramos los 15 años de Triatlón Xel-Há. Triatlón Xel-Há comenzó en 2009, para celebrar en su momento 15 años de Parque Xel-Há, ahora estamos hablando de 30 años de Parque Xel-Há y 15 de nuestro Triatlón".

Finalmente, hizo la invitación para las personas que gusten inscribirse en esta edición, todavía abiertas, o simplemente asistir y apoyar a sus atletas favoritos, en la costa de Quintana Roo.