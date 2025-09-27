Comité Paralímpico Internacional levanta suspensiones a Rusia y Bielorrusia... de forma parcial

La asamblea general del CPI en Seúl, Corea del Sur, votó el sábado primero en contra de una suspensión total para Rusia por 111 a 55, con 11 abstenciones, y luego votó en contra de una suspensión parcial por 91-77 (con ocho abstenciones).

También votó en contra de una suspensión total para Bielorrusia por 119 a 48, con nueve abstenciones, y en contra de una suspensión parcial por 103-63 (diez abstenciones).

El CPI levanta sanciones a Rusia y Bielorrusia | AP

Las decisiones plantean la posibilidad de un enfrentamiento con el organismo rector de cada deporte antes de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina en Italia del seis al 15 de marzo del próximo año.

Rusia y su aliado Bielorrusia fueron excluidos de eventos deportivos internacionales después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

En un comunicado publicado en su sitio web, el servicio de prensa del Comité Paralímpico Ruso dijo que la organización acogió con satisfacción lo que llamó la "decisión justa" del IPC de "reintegrar completamente" al Comité Paralímpico Ruso.

El ministro de deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, criticó la decisión en X.

