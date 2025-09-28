¡Inaudito! Arsenal pierde categoría y desciende a Tercera División; esto fue lo que sucedió

Un histórico equipo del futbol internacional se encuentra en una crisis nunca antes visita dentro de su historia; se trata del Arsenal FC o mejor conocido como Arsenal de Sarandí, cuadro que sigue en caída libre y ahora ha descendido a Tercera División.

El conjunto argentino ha sentenciado su descenso luego de perder, con marcador, de 2-1 ante Deportivo Madryn en la trigésimo tercera fecha, a falta de una jornada por culminar la temporada, en el futbol argentino.

Nicolás Mana adelantó al Madryn en los primeros minutos, de la segunda parte; sin embargo, Diego Crego extendería la ventaja al 62’, la visita trató de reaccionar y siete minutos más tarde Tomás Leonel González recortaría pero ya no llegaría el empate.

El conjunto celeste cosechó su derrota número 16 en la campaña y apenas suma 31 unidades ocupando el último sitio de la tabla de clasificación.

Crisis del Arsenal

Arsenal de Sarandí sentenció su crisis que desde su descenso de la Primera División nunca pudo encontrar su mejor versión que hace no mucho fue campeón de la Copa Sudamericana y más títulos locales.

Cabe mencionar que en 2023 empezó un declive que se fue con una constante lucha por mantener la categoría, y la logró mantener la caída para condenar su regreso a la Primera B después de 33 años de historia en Argentina.

¿Cuál es la historia del Arsenal de Sarandí?

Arsenal de Sarandí es uno de los equipos históricos del futbol argentino; el equipo fue fundado en 1957 y pese a caracterizarse con ascensos y descensos pueden presumir una época dorada que los llevó a triunfar a nivel continental.

Su mejor versión la vivieron entre 2007 y 2013 donde lograron conquistar diversos títulos iniciando con la Copa Sudamericana en 2007, Copa Suruga Bank en 2008, Clausura 2012, Supercopa Argentina 2012 y Copa Argentina 2013.



