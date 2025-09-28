¿Cuándo y dónde ver Genoa vs Lazio de la Serie A?

Johan Vásquez y el Genoa vuelve a la acción en la Serie A, el conjunto bicolor recibe en el Estadio Luigi Ferraris al Lazio en busca de su primera victoria en la presente temporada tras para de empates y par de derrotas para el cuadro del mexicano.

Genoa inició empatando en casa, en la Jornada 1, ante el Lecce, posteriormente cayó por la mínima, también en casa, ante la Juventus gracias a un solitario gol de Dusan Vlahovic en la segunda fecha de la temporada.

Genoa celebrando l GenoaCFC

En el tercer encuentro tuvo su primera salida visitando al Como 1907, juego donde terminó rescatando el empate sobre la hora, por conducto de Caleb Ekuban que en el minuto 90+3 sellaría el 1-1 tras la previa anotación de Nico Paz.

Sin embargo, llegaría otra derrota para el conjunto bicolor ahora ante Bolonia, en esta ocasión el cuadro local anotó en el último minuto para quedarse con el triunfo con un marcador de 2-1, en este partido Genoa se había adelantado en el minuto 63 con anotación de Mikael Egill Ellertsson.

Genoa en Coppa Italia l GenoaCFC

Cabe mencionar, que en la Coppa Italia es donde únicamente ha podido ver la victoria venciendo al LR Vicenza y Empoli en la primera y segunda ronda respectivamente, en ambos duelos anotó tres goles para seguir avanzando en el torneo.

¿Cómo llega Lazio?

Por su parte, el Lazio no está muy alejado del mal momento, los celestes apenas lograron una victoria en la Serie A cuando venció en la segunda fecha 4-0 al Hellas Verona con gran actuación en el Olímpico de Roma.

El cuadro de la capital de Italia llega tras ligar dos partidos con derrotas tanto en la fecha tres como en la cuatro; cayó ante Sassuolo y la Roma, ambos sucumbiendo por la mínima diferencia, por lo que es importante una victoria para resistirse a caer a la zona baja.

Casa del Lazio l OfficialSSLazio

¿A qué hora juega?

Todo está listo para el duelo con el que se da el cerrojazo en la Jornada 5 entre Genoa y Lazio y podrás seguirlo en punto de las 12:45hrs, tiempo del centro de México, a trvaés de ESPN y la plataforma de Disney+

Día: Lunes

Hora: 12:45h

Estadio: Luigi Ferraris

Transmisión: ESPN y Disney+

Johan Vásquez con compañeros l GenoaCFC