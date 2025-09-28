¿Quién es Eduardo Arce, técnico de la Selección Mexicana Sub 20?

Este domingo, en el Estadio Nacional de Chile, México se enfrentó a Brasil en el primer partido de la Fase de grupos en el Mundial sub-20, selección con límite de edad dirigida por Eduardo Arce.

El entrenador mexicano, que ha sorprendido a todos por llevar a la Sub-20 al Mundial de la categoría, tiene un buen pasado con divisiones inferiores, empezando su carrera con Puebla.

Eduardo Arce dirige al Tri Sub-20 | IMAGO7

Cantera poblana

Eduardo Arce tuvo buenas participaciones con el equipo de Puebla en sus divisiones Sub-15 y sub-17, llegando varias veces a las liguillas con el conjunto camotero.

Después de sus buenos resultados, Pumas llevó a Arce para dirigir al club universitario en tercera división, donde no estuvo mucho tiempo, al salir del Club Universidad Nacional, Arce se embarcó en una nueva aventura, ahora, en el Ascenso MX.

Eduardo Arce dirige al Tri Sub-20 | IMAGO7

Arce llegó a Celaya para ser auxiliar técnico de Héctor 'El Pity' Altamirano, después de tres torneos, Eduardo Arce regresó a Puebla para dirigir a la Sub-20 del cuadro camotero, donde volvió a liguillas.

En el torneo Guard1anes 2021, con Nicolás Larcamón como entrenador del equipo de Puebla, Arce se convirtió en auxiliar del estratega argentino, teniendo su primera oportunidad en un banquillo de primera división.

Eduardo Arce dirige al Tri Sub-20 | IMAGO7

Paso breve por Liga MX

Tras la salida de Nicolás Larcamón, que se fue a León, Puebla le dio la oportunidad a Arce de dirigir al primer equipo de La Franja, donde solo estuvo al frente del equipo en 21 partidos, donde ganó cinco, empató tres y perdió 13, lo que le costó el puesto.

Después de un tiempo sin actividad, Andrés Lillini lo tomó en cuenta para dirigir a la Selección Sub-20, donde ya ganó el Premundial de la Concacaf y está dirigiendo su primer encuentro en la Copa del Mundo de la categoría.

Eduardo Arce dirige al Tri Sub-20 | IMAGO7