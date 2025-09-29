¡En zona de descenso! Lazio golea al Genoa de Johan Vásquez

Genoa no levanta. Johan Vásquez y el equipo ‘Rossoblù’ sigue sin ganar en la presente temporada de la Serie A. En duelo correspondiente a la Jornada 5, los dirigidos por Patrick Vieira cayeron nuevamente, ahora por goleada ante la Lazio con marcador de 0-3, para así caer hasta los últimos lugares de la Tabla General del Scudetto.

¿CÓMO LE FUE A JOHAN VÁSQUEZ EN EL PARTIDO CONTRA LAZIO?

Por quinta semana consecutiva, Johan Vásquez inició como titular y salió con el gafete de capitán. Además de empezar el encuentro, jugó los 90 minutos en los que completó 99 pases, de los cuales 13 fueron largos y precisos, ganó dos de cuatro duelos, apenas cometió una falta y bloqueó un disparo.

Genoa pierde 3-0 ante Lazio |

CRÓNICA DEL GENOA VS LAZIO

Ya en el partido, el cuadro visitante se puso arriba en el marcador con un gol tempranero. Apenas al minuto 4, luego de una jugada por la banda derecha, Valentín Castellanos asistió para Matteo Cancellieri, quien con un remate cruzado venció al arquero rival, para así poner el 0-1 en el Stadio Comunale Luigi Ferraris.

Tras el gol, el cuadro local tuvo capacidad de reacción y al menos tuvo dos grandes ocasiones de gol, en las cuales intervino de manera correcta Ivan Provedel, portero de la Lazio. Y justo cuando Genoa vivía su mejor momento, la visita amplió su ventaja con un gol de Valentín Castellas, el cual significó el 0-2.

Lazio golea a Genoa | AP

Ya en la segunda parte, nuevamente el equipo local tuvo mayor posesión de balón e intentaba recortar la diferencia en la pizarra. Sin embargo, al minuto 63 cayó el 0-3 que inclinaba totalmente el partido. Luego de un centro tras un tiro libre y una serie de rebotes, el balón le quedó en el área chica a Mattia Zaccagni, quien con el arco abierto remató y puso el 0-3 definitivo.

Ya con dicha desventaja, Patrick Vieira ‘sacudió’ a su equipo con cuatro cambios, pues les dio salida a Vitinha, Patrizio Masini, Ruslan Malinovsky y Lorenzo Colombo, para que ingresaran Caleb Ekuban, Jeff Ekhator, Nicolae Stanciu y Valentín Carboni. Aún con esto, la respuesta del Genoa fue nula y así perdieron su tercer juego de la presente temporada en la Serie A.

¿EN QUÉ LUGAR DE LA SERIE A ESTÁ JOHAN VÁSQUEZ Y GENOA?

Luego de cinco jornadas, Genoa se encuentra en la 19na posición del Scudetto con dos puntos de 15 posibles. Incluso, están empatados con Lecce en unidades, pero lo que no los lleva al fondo de la clasificación es la diferencia de goles, pues tienen -5 y -6 respectivamente.

Vásquez no evitó la derrota del Genoa | AP

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR JOHAN VÁSQUEZ Y GENOA?

Para la próxima jornada, Johan Vásquez y Genoa visitarán al Napoli el domingo 5 de octubre, antes del parón de Fecha FIFA. Contra el equipo napolitano, en los últimos cinco partidos tienen un saldo de dos derrotas y tres empates, con 10 goles en contra y seis tantos a favor.

Genoa está en zona de descenso | AP