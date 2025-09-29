Portero chileno sufre infarto en partido emotivo con la U Católica

Momento trágico se vivió en Chile durante el partido de Leyendas de la Universidad Católica, juego amistoso que llevó como frase “Adiós Capitanes”; sin embargo, el evento pasó a segundo plano tras el desplome de Patricio ‘Pato’ Toledo sobre el terreno de juego.

Las cámaras de la transmisión pudieron enfocar el momento exacto en el que el histórico guardameta empezó a sufrir el infarto terminando en el suelo inconsciente, tras unos segundos compañeros pidieron la ayuda.

Casa de la U Católica l diagonalalarco

Sin embargo, la atención de jugadores como Gerardo ‘La Vieja’ Reinoso que le tuvo que dar respiración de boca a boca con la asistencia de Gerardo Manuel y Rodrigo Valenzuela pudieron mantener con vida al portero que fue trasladado al hospital.

Pato Toledo fue llevado en ambulancia a la Clínica UC Christus, ubicada cerca del estadio. Más tarde el informe médico dio a conocer que sufrió un infarto agudo al miocardio. Hasta la última actualización ahora está en el pabellón de hemodinamia.

Su estado de salud es grave pero estabilizado, se encuentra consciente y hablando; los médicos trabajan en resolver el problema coronario en busca de destapar la arteria afectada, los médicos seguirán actualizando el informe de salud.

Momento de la ayuda a Pato Toledo l CAPTURA

Plegarias de compañeros

Tras los sucedido los futbolistas que participaron en el juego de Leyendas se reunieron en el centro del terreno de juego para alzar sus plegarias y orar por la salud del exguardameta chileno de 63 años que es catalogado como uno de los mejores porteros del país andino.

Momentos tensos con Pato Toledo l CAPTURA

¿Quién es Pato Toledo?

Patricio ‘Pato’ Toledo fue un destacado guardameta chileno durante las décadas de los 80 y 90, destacando principalmente en la meta de Universidad Católica, su calidad lo ha puesto como uno de los arqueros chilenos más sobresalientes.

Pato fue elegido en su momento por la IFFHS como el quincuagésimo cuarto Mejor Portero del Mundo en el periodo de 1987-2011. Con la U Católica consiguió dos títulos nacionales, tres Copa Chile y una Copa República.

Pato Toledo l Cocilamp