¡Extraña la Liga MX! Tano Ortiz 'sufre' las condiciones del futbol en Chile

Fernando 'Tano' Ortiz, nuevo entrenador de Colo-Colo lleva a penas un partido dirigido con el gigante de Chile y parece que eso fue suficiente para que el estratega argentino extrañe los lujos y comodidades de la Liga MX, pues se le ve 'incomodo' con las condiciones que tiene que lidiar en el futbol sudamericano.

'Tano' Ortiz sufre en Chile | IMAGO7

'Tano' Ortiz arribó al Estadio Santa Laura para disputar la Final de la Supercopa ante la U. de Chile y previo al pitazo inicial ya se le veía incomodo al entrenador de Colo-Colo, pues en su llegada al inmueble tuvo que evitar un camino de piedras y tierra para no manchar ni dañar su tenis blancos.

Fernando Ortiz llegó cuidando sus zapatillas y esquivando piedras en la entrada a camarines de Santa Laura para la final de la Supercopa. @Cooperativa #Cooperativa90 pic.twitter.com/Vq2r1yN8Qb — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) September 14, 2025

Pese a que hizo esfuerzo por cuidar su calzado, evitar caminar sobre la terracería fue imposible para 'Tano' y tuvo que ensuciar sus tenis para ingresar al inmueble donde horas después perdería su primer título con Colo-Colo al caer 3-0 ante la U. de Chile.

Ortiz prueba suerte en el futbol sudamericano | IMAGO7

De los lujos de México a la terracería en Chile

No es ningún secreto que la Liga MX es una de las ligas más poderosas a nivel económico de todo el continente y Fernando Ortiz tuvo la dicha de dirigir a tres de los clubes con mejores instalaciones de todo el país: América, Rayados y Santos Laguna. ´

Ahora probando suerte en Sudamérica, 'Tano' Ortiz parece extrañar los lujos y comodidades que tenía en México, donde nunca se tuvo que preocupar por evitar caminos de tierra para no manchar su calzado.

Tano dirigió a América, Rayados y Santos en México | IMAGO7