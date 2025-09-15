¡Extraña la Liga MX! Tano Ortiz 'sufre' las condiciones del futbol en Chile

Fernando 'Tano' Ortiz, nuevo entrenador de Colo-Colo lleva a penas un partido dirigido con el gigante de Chile y parece que eso fue suficiente para que el estratega argentino extrañe los lujos y comodidades de la Liga MX, pues se le ve 'incomodo' con las condiciones que tiene que lidiar en el futbol sudamericano.
'Tano' Ortiz arribó al Estadio Santa Laura para disputar la Final de la Supercopa ante la U. de Chile y previo al pitazo inicial ya se le veía incomodo al entrenador de Colo-Colo, pues en su llegada al inmueble tuvo que evitar un camino de piedras y tierra para no manchar ni dañar su tenis blancos.
Fernando Ortiz llegó cuidando sus zapatillas y esquivando piedras en la entrada a camarines de Santa Laura para la final de la Supercopa. @Cooperativa #Cooperativa90 pic.twitter.com/Vq2r1yN8Qb
— Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) September 14, 2025
Pese a que hizo esfuerzo por cuidar su calzado, evitar caminar sobre la terracería fue imposible para 'Tano' y tuvo que ensuciar sus tenis para ingresar al inmueble donde horas después perdería su primer título con Colo-Colo al caer 3-0 ante la U. de Chile.
De los lujos de México a la terracería en Chile
No es ningún secreto que la Liga MX es una de las ligas más poderosas a nivel económico de todo el continente y Fernando Ortiz tuvo la dicha de dirigir a tres de los clubes con mejores instalaciones de todo el país: América, Rayados y Santos Laguna. ´
Ahora probando suerte en Sudamérica, 'Tano' Ortiz parece extrañar los lujos y comodidades que tenía en México, donde nunca se tuvo que preocupar por evitar caminos de tierra para no manchar su calzado.