Xabi Alonso tras la goleada en el derbi: "Esta derrota ha sido parte del proceso"

El pasado fin de semana, en su visita al Metropolitano, el Real Madrid cayó goleado frente al Atlético de Madrid en el derbi de la capital española, algo que el entrenador merengue, Xabi Alonso, catalogó como "parte del proceso".

Este lunes, en conferencia de prensa, el exestratega del Bayer Leverkusen habló sobre el impacto que tuvo la derrota frente a su rival de ciudad, asegurando que sí dolió, pero que ahora ya están en 'modo Champions'.

"No hay que analizar solo la actitud, no estuvimos a nuestro mejor nivel, eso es parte del proceso de adaptación, de aprendizaje, llevamos 58 días y ahí vamos, duele, ha dolido, pero ahora, ya estamos en modo Champions", comentó Alonso.

La derrota del pasado fin de semana, significa la sexta de forma consecutiva frente a su rival de ciudad, el Real Madrid, no vence al Atlético desde la temporada 2022.

'Modo Champions'

Después de la derrota del fin de semana, frente al Atlético de Madrid, en el Derbi de la capital española, el Real Madrid se prepara para viajar a Kazajistán, donde enfrentará al Kairat en la UEFA Champions League.

Los dirigidos por Xabi Alonso debutaron en Champions con una victoria frente al Olympique de Marsella, mientras que su rival kazajo comenzó perdiendo frente al Sporting de Lisboa en su visita a Portugal.

Tres partidos en ocho días

El Real Madrid, que enfrentó el pasado sábado al Atlético de Madrid en el Metropolitano, jugará este martes frente al Kairat y el fin de semana se enfrentará al Villarreal.

Después del parón de Fecha FIFA, el cuadro merengue también jugará tres partidos en un corto lapso de tiempo, primero ante el Getafe, después contra la Juventus en Champions y cerrarán ante el FC Barcelona en el Clásico.