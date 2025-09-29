¿Dardo a Xabi Alonso? Valverde admite frustración y habla de su rol en el Real Madrid

Tras la dura goleada en el Derbi frente al Atlético de Madrid, el Real Madrid debe pasar página y enfocarse en su próximo compromiso ante Kairat en la Champions League. En la previa, Federico Valverde atendió a los medios de comunicación y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Real Madrid pierde el Derbi | AP

El uruguayo, capitán y uno de los referentes del plantel, habló sobre su polivalencia y el sacrificio de volver a actuar como lateral en situaciones de emergencia, tras la expulsión de Trent Alexander-Arnold y la lesión de Dani Carvajal.

“No nací para jugar de lateral, no crecí aprendiendo en esa posición. Fue de un momento a otro, por una emergencia, que me tocó jugar ahí”, explicó. Sin embargo, Valverde también reconoció que terminó sintiéndose satisfecho con su desempeño:

“Cuando jugué ahí me sentí orgulloso de haberlo hecho bien. Dudaba si tal vez había tenido suerte en esos partidos, pero jugando de lateral me sentí cómodo y hemos ganado mucho”.

El contraste entre Alonso y Ancelotti

Con la llegada de Xabi Alonso, Valverde ha recuperado protagonismo en su posición natural de mediocampista, aunque en la era de Carlo Ancelotti era habitual verlo más adelantado, incluso como extremo o lateral. Esa diferencia en el uso de su polifuncionalidad alimenta la lectura de que sus palabras podrían encerrar un mensaje indirecto hacia el nuevo técnico.

El propio Valverde no escondió su incomodidad con su estado de forma actual:

Federico Valverde se encuentra frustrado | MEXSPORT

“Estoy frustrado. Soy consciente de cómo estoy jugando. Un jugador sabe cuándo no está haciendo las cosas bien en el campo”.

“Empecé bien en este nuevo proyecto, pero ahora me cuesta más sentirme cómodo. Seguiré dándolo todo como capitán, tanto dentro como fuera del equipo”.

¿Mensaje para Xabi Alonso?

Aunque Valverde se mostró autocrítico, sus declaraciones también pueden interpretarse como un aviso sobre su adaptación al nuevo sistema de Alonso. El uruguayo, que históricamente se ha caracterizado por su entrega y versatilidad, ahora deja la sensación de que necesita volver a encontrar un rol que lo potencie al máximo.

Valverde en Mundial de Clubes | MEXSPORT