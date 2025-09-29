Agenda deportiva del lunes 29 de septiembre

El último lunes de septiembre tendrá mucha actividad con la mayoría de los torneos de futbol a una semana de entrar a una nueva Fecha FIFA, el Mundial Sub 20 ya con algunos partidos jugados y la cuarta semana de la NFL con una doble cartelera pendiente. La recta final de la Liga MX Femenil también se suma a la cartelera de lo que será el último lunes del noveno mes del 2025.

En cuanto a transmisiones de los eventos de este 29 de septiembre, las plataformas llevan la delantera, con la televisión abierta prácticamente en el olvido.

Comenzó el Mundial Sub 20 | AP

¿Qué partidos hay este lunes 29 de septiembre?

Como parte de la cartelera del cierre de mes, todo inicia con la presencia de un jugador mexicano, ya que Johan Vásquez y el Genoa se enfrentarán a Lazio en la Jornada 5 de la Serie A para intentar salir de la parte baja de la tabla de posiciones, este partido será exclusivo de Disney+; posteriormente, LaLiga juega su último partido de la Fecha 7 cuando enfrente a Valencia en contra de Real Oviedo con Veljko Paunovic, exentrenador en Liga MX buscando recuperarse en la clasificación, partido exclusivo de Sky Sports.

Luego comenzarán los partidos de la Copa del Mundo Sub 20, pues Francia se enfrenta a Sudáfrica y Noruega a Nigeria, el primer duelo mediante la señal de TUDN y el segundo a través de Vix Premium; también a través de Vix, pero con transmisión por su canal de YouTube, la Liga MX Femenil tendrá un partido por jugarse debido a un cambio de fecha y horario, Pumas y Atlético San Luis cierran la actividad del fin de semana en el 'circuito rosa'.

Johan Vásquez jugará en lunes con Genoa | AP

Más partidos del Mundial Sub 20 cuando Estados Unidos se mida a Nueva Caledonia y Colombia a Arabia Saudita, estos dos con transmisión mediante Vix Premium, cerrando por completo la actividad de la primera fecha del campeonato.

Se mueve el ovoide en la NFL

Después de un cierre dominical bastante intenso en el SNF de la NFL, el Monday Night se presenta con doble cartelera, primero a través de ESPN, los Jets de Nueva York y los Dolphins de Miami abren la actividad, mientras que los Bengals de Cincinnati frente a los Broncos de Denver, completa la cuarta semana por medio de ESPN 2 sin mucha diferencia en el horario.

Jake Browning cargará de nuevo con la ofensiva de los Bengals | AP

La Liga MX Femenil por su lado, presenta una triple cartelera, primero con Atlas en contra de Toluca, partido que podrá disfrutarse a través de la señal de Tubi, completamente gratis, al igual que el último duelo de la fecha: Santos Laguna ante Puebla, con las 8:00 PM como el horario más tarde de alguno de los duelos ya mencionados.

En el medio de estos dos encuentros, también se podrá ver a las Centellas de Necaxa enfrentarse a Rayadas de Monterrey, con una transmisión diferente, pues será exclusivo de Vix y del canal de YouTube de la misma liga.

Cartelera completa de lunes | RÉCORD