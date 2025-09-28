Dallas y Green Bay firman el segundo empate con mayor puntuación en la historia de la NFL

El duelo entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers se convirtió en uno de los partidos más memorables de la Temporada 2025 de la NFL y tan sólo vamos en la Semana 4. En el esperado regreso de Micah Parsons a Dallas, ambas ofensivas ofrecieron un espectáculo de alto nivel que terminó en un empate 40-40, resultado que representa el segundo empate con mayor puntuación en la historia de la liga.

El encuentro, disputado en horario estelar de domingo por la noche, mantuvo la emoción hasta el último instante. Brandon Aubrey y Brandon McManus intercambiaron goles de campo en el tiempo extra, siendo el de McManus, de 53 yardas, el que selló la igualada en los segundos finales. Tanto Dak Prescott como Jordan Love brillaron al lanzar tres pases de anotación cada uno durante el tiempo reglamentario, en un duelo que incluyó siete touchdowns consecutivos y constantes cambios de liderazgo.

Partido histórico | AP

Un Empate histórico

Este resultado queda registrado en los libros de la NFL como el segundo empate con más puntos, solo superado por el 43-43 entre los Raiders de Oakland y los Boston Patriots en la AFL de 1964. Sin embargo, es el empate con mayor puntuación desde que se agregó el período extra a la temporada regular en 1974.

En la era moderna de la liga, el empate más alto había sido el 37-37 entre los Cincinnati Bengals y los Carolina Panthers en 2014, mientras que otro antecedente se remonta al 34-34 entre Atlanta Falcons y Pittsburgh Steelers en 2002. Además, este duelo marca el primer empate en temporada regular desde 2022, cuando los Washington Commanders y los New York Giants terminaron 20-20.

Partido histórico | AP

¿Cuándo fue el último empate de Dallas?

Para los Cowboys, fue su primer empate desde 1969. En aquella ocasión empataron en la Semana 11 de la temporada ante otro acérrimo rival en los San Francisco 49ers. Los equipos igualaron con un marcador de 24-24 para sumar un récord de 8-2-1 de Dallas y de 2-7-2 para el conjunto de la Bahía.

Con esta histórica igualada, el Dallas vs Green Bay no solo cumplió con las expectativas como partido estelar, sino que también reforzó su lugar en la memoria de los aficionados al consolidarse como uno de los empates más emocionantes en la historia de la NFL.

Partido histórico | AP

Resultado Scorigami

Este partido, además de representar un espectáculo para los aficionados también entró en los libros de la historia al firmar un resultado nunca antes visto, mejor conocido como un Scorigami. Este término se describe como 'el acto y el arte de producir un marcador final en un partido de futbol americano que nunca ha sucedido antes". El 40-40 entra en esta estadística.

Partido histórico | AP