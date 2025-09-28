¡Bienvenido de vuelta, Micah! Dallas Cowboys y Green Bay Packers empatan en SNF

El Sunday Night Football no decepcionó e hizo del regreso de Micah Parsons un partido de recuerdo. Al estilo del viejo oeste, el defensivo llegó al AT&T Stadium como un caudillo en busca de redención, pero Dak Prescott y compañía actuaron como unos verdaderos cazarrecompensas para la causa de Jerry Jones; pero ni los Dallas Cowboys o los Green Bay Packers lograron romper la paridad, con un empate 40-40, el primero de la Temporada 2025.

Los Green Bay Packers tuvieron la primera serie ofensiva y no desaprovecharon la oportunidad de poner puntos en el marcador. Jordan Love mandó un pase impresionante a Matthew Golden, quien estuvo cerca de anotar. Sin embargo, el primer touchdown fue obra de Romeo Doubs, con otro gran pase de Love.

El momento más esperado de la noche llegó, Micah Parsons y la defensiva de los Empacadores saltaron al terreno de juego para detener a Dak Prescott y compañía, cosa que consiguieron de inmediato. Aunque el dominio de Green Bay fue incesante en el primer cuarto, en el segundo las cosas cambiaron con creces.

Green Bay Packers | AP

Despertar de la Estrella Solitaria y duelo de volteretas

En el segundo cuarto, Green Bay volvió a anotar gracias a la combinación Love-Doubs, pero el despertar vino de inmediato. Los Cowboys bloquearon el punto extra de los Packers y lo devolvieron a las diagonales, para poner sus primeros dos puntos en el partido.

Tras esa jugada, Dallas defendió con todo en el segundo cuarto y logró anotar su primer touchdown, gracias a las piernas de Dak Prescott. Instantes después, la defensiva del Equipo de América recuperó el ovoide; acción que terminó con una serie ofensiva más y la primera anotación de George Pickens en el partido.

Dallas Cowboys | AP

Segunda mitad llena de emoción

La segunda mitad del encuentro comenzó como la primera, con cierto dominio de Green Bay que Dallas apaciguó rápidamente. Josh Jacobs corrió unas cuantas yardas y anotó el primer touchdown terrestre de los Packers; al cual los Vaqueros respondieron con una anotación de Jake Ferguson.

Como un viejo western, el partido se convirtió en un tiroteo entre Jordan Love y Dak Prescott, en el que ninguno de los dos cesó en su ataque. Los minutos finales del último cuarto dejaron para el recuerdo el tercer touchdown de Romeo Doubs y el segundo de George Pickens; además del gol de campo de Green Bay para el overtime.

Dallas Cowboys | AP

¿Tiempo extra? Empate en Dallas

Los últimos 10 minutos comenzaron de nuevo con una actuación impresionante y destacada de Prescott, quien metió un pase quirúrgico a Jalen Tolbert, quien con una gran recepción puso a los Cowboys en primera y gol. Micah Parson logró parar a Prescott e impidió el touchdown de los Vaqueros; quienes se conformaron con un gol de campo para la ventaja parcial 37-40.

Por su parte, Green Bay mostró porque es uno de los favoritos y logró mover las cadenas una y otra vez. Los Empacadores llegaron a zona roja, pero Trevon Diggs realizó una gran jugada que cortó el ataque. Tras esa gran tacleada, los Packers se conformaron con el gol de campo y el empate para ambos.

Green Bay Packers | AP