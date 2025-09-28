AJ Brown lanza polémico tuit tras discreta actuación ante Tampa Bay

Los Philadelphia Eagles extendieron su récord invicto en la temporada 2025 de la NFL al derrotar a los Tampa Bay Buccaneers en un duelo cerrado de la Semana 4. El triunfo dejó al equipo de Pensilvania con marca de 4-0, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la Conferencia Nacional. Sin embargo, no todos dentro del vestidor parecen estar plenamente conformes con la manera en que se están dando las victorias.

El receptor abierto, AJ Brown, una de las figuras más importantes del conjunto de Filadelfia pareció no terminar el encuentro muy contento a pesar de la victoria de su equipo. Esta situación no es nueva, especialmente cuando el jugador no tiene un buen juego en los números.

Se llevaron la victoria | AP

El polémico mensaje de Brown

Brown llamó la atención después del partido al publicar en su cuenta de X (antes Twitter) un pasaje bíblico que muchos interpretaron como una señal de inconformidad: “Si no eres bienvenido, si no te escuchan, retírate en silencio. No hagas una escena. Encoge los hombros y sigue tu camino”.

La publicación llegó horas después de un encuentro en el que Brown apenas registró dos recepciones para siete yardas, a pesar de los intentos del mariscal de campo Jalen Hurts por buscarlo en la ofensiva. De nueve envíos en su dirección, solo logró concretar dos.

Publicó un mensaje | CAPTURA

Producción limitada en el inicio de temporada

El arranque de Brown en la temporada 2025 ha sido discreto en comparación con sus anteriores campañas. Hasta ahora, el receptor ha tenido dos juegos en los que no ha alcanzado las 10 yardas, y únicamente en una ocasión ha superado las 30 yardas. Con ese ritmo, Brown proyecta terminar el año con alrededor de 642 yardas, lo que representaría su cifra más baja desde que llegó a los Eagles.

En sus primeras tres temporadas con Filadelfia, el receptor superó la barrera de las 1,000 yardas en cada campaña, consolidándose como uno de los principales objetivos aéreos de Hurts. La diferencia en su nivel de producción actual ha generado especulación entre aficionados y analistas sobre su rol en la ofensiva.

No ha destacado este año | AP

Antecedentes de expresiones públicas

No es la primera vez que Brown utiliza gestos o mensajes para mostrar su sentir durante un partido o después de un encuentro. En la temporada pasada, fue captado en la banca leyendo un libro en un juego donde tuvo poca participación, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Este tipo de momentos han reforzado la percepción de que el receptor no teme expresar públicamente cuando no se siente involucrado en el plan ofensivo del equipo.

Ha sido un personaje polémico | AP