Micah Parsons regresa al AT&T ahora como Packers; Así lo recibió la afición de Dallas

El defensivo estrella Micah Parsons volvió este domingo al AT&T Stadium, pero esta vez vestido de verde y amarillo. El cazamariscales regresó al inmueble en el que jugó durante cuatro temporadas con los Dallas Cowboys, ahora como integrante de los Green Bay Packers, un mes después de concretarse el sorpresivo intercambio que marcó el final de un prolongado desacuerdo contractual.

El traspaso de Parsons a Green Bay se cerró durante el campamento de entrenamiento tras no llegar a un acuerdo de extensión con los Cowboys. La operación incluyó la firma de una extensión de cuatro años y 188 millones de dólares, con un promedio anual de 47 millones, la cifra más alta en la historia de la NFL para un jugador que no es mariscal de campo.

Jerry Jones, dueño de los Cowboys, aseguró que en algún momento pensó que existía un acuerdo con Parsons por 40.5 millones anuales, lo que lo habría convertido en el primer defensivo en superar la barrera de los 40 millones. Sin embargo, esa negociación se dio en privado y sin la participación del agente del jugador, David Mulugheta, a quien Parsons había designado como su representante principal.

Fue intercambiado a GB | AP

El presente de Packers y Cowboys

Parsons ha sumado 1.5 capturas en lo que va de la temporada con unos Packers que tienen marca de 2-1. En contraste, los Cowboys atraviesan dificultades defensivas y se ubican en el último lugar de la liga contra el pase, justo antes de enfrentarse al quarterback Jordan Love.

El propio Parsons reconoció que sería “doloroso” enfrentar a su exequipo, en especial la posibilidad de capturar a su antiguo mentor y amigo, Dak Prescott, quien no ha tenido la mejor temporada pues a pesar de su buen nivel, Dallas suma una marca de 1-2.

Atraviesan momentos diferentes | AP

El recibimiento en Arlington

El regreso del linebacker generó expectación entre los aficionados. A través de videos difundidos en redes sociales se pudo observar la llegada de Parsons al AT&T Stadium, donde apareció con un traje blanco antes de cambiarse el uniforme de los Packers. Su ingreso al campo estuvo marcado por una división de opiniones: silbidos y abucheos de los fanáticos de Dallas, pero también aplausos y festejos de seguidores de Green Bay.

Las gradas mostraron un contraste particular: muchas camisetas con el número 11 de Parsons en colores de los Cowboys, algunas de ellas modificadas en protesta contra Jerry Jones, y también un buen número de jerseys verdes con el número 1 en apoyo a su nuevo equipo.

Tuvo un recibimiento encontrado | AP

Expectativa por el duelo

Para los fanáticos de Dallas, el partido significó enfrentar por primera vez a uno de los jugadores más dominantes que ha pasado por su defensa en años recientes, mientras que para los seguidores de Green Bay representó la oportunidad de ver consolidarse a una de las estrellas defensivas más costosas y mediáticas de la liga.

El regreso de Micah Parsons al AT&T Stadium marcó un capítulo especial en la temporada de la NFL, en medio de abucheos, aplausos y la expectativa por el impacto que puede tener con los Packers en busca de protagonismo en la Conferencia Nacional.

Dallas llega como víctima | AP