Green Bay Packers vs Dallas Cowboys EN VIVO NFL Semana 4

SIGUE EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD! La Semana 4 tendrá una de los duelos más atractivos en el Sunday Night Football

2Q: Packers 13 - 9 Cowboys: ¡Touchdown Dallas! Dak Prescott hace una jugada personal y le da punto a la Estrella Solitaria. El extra es bueno.

Dak takes himself for the TD!



2Q: Packers 13 - 2 Cowboys: Gran recepción de George Pickens y pone a Dallas a una yarda del touchdown.

2Q: Packers 13 - 2 Cowboys: Pausa de los dos minutos. Dallas en medio campo.

2Q: Packers 13 - 2 Cowboys: Green Bay despeja y encierra a Dallas en su yarda 1.

2Q: Packers 13 - 2 Cowboys: Dallas regala yardas y Green Bay ya está de nuevo en medio campo

2Q: Packers 13 - 2 Cowboys: Romeo Doubs anota su segundo touchdown del encuentro con otra gran serie ofensiva. Aunque Dallas bloquea el punto extra y rompe el cero.

BLOCKED AND RETURNED FOR 2️⃣



Love to Doubs for SIX (x2)



2Q: Packers 7 - 0 Cowboys: Dallas comete un error con demasiados hombres en el terreno de juego.

Fin 1Q: Packers 7 - 0 Cowboys: Green Bay domina la primera mitad.

1Q Packers 7 - 0 Cowboys: La defensiva de Green Bay se impone de nueva cuenta y Dallas vuelve a despejar. El ataque de la Estrella Solitaria no carbura.

1Q Packers 7 - 0 Cowboys: Green Bay despeja tras llegar cerca de medio campo.

1Q Packers 7 - 0 Cowboys: Dallas despeja de inmediato y Green Bay vuelve a la carga.

1Q Packers 7 - 0 Cowboys: Dak Prescott y los suyos ya se encuentran con su primera serie ofensiva.

1Q Packers 7 - 0 Cowboys: ¡Electrizante ataque de Green Bay que termina en una anotación de Romeo Doubs con un gran pase de Jordan Love. El extra es bueno.

Love with a DIME to Doubs to open the scoring 🎯



1Q Packers 0 - 0 Cowboys: ¡Impresionate pase de Jordan Love para entrar a zona roja!

Primer cuarto: Packers vs Cowboys: Jordan Love y su ofensiva tienen la primera serie ofensiva del partido.

18:00: Micah Parsons ya sale para enfrentar a su exequipo.

Micah Parsons is back in Dallas 👀



La Semana 4 de la NFL tendrá uno de los mejores duelos y más interesantes de la Temporada 2025: Green Bay Packers vs Dallas Cowboys. El partido tendrá un ingrediente extra especial, pues será el regreso de Micah Parsons al AT&T Stadium.

El equipo de la Estrella Solitaria llega al partido con marca negativa (1-2). Los Cowboys perdieron su último encuentro ante los Chicago Bears, partido en el que perdieron a CeeDee Lamb, uno de sus hombres más importantes.

Por su parte, los Packers también perdieron su último partido, aunque marchan con marca positiva (2-1). Jordan Love no estuvo a la altura ante los Cleveland Browns y los equipos especiales tampoco.