Green Bay Packers vs Dallas Cowboys EN VIVO NFL Semana 4

El partido marcará el regreso de Micah Parsons al Estadio de la Estrella Solitaria tras su polémica salida

REDACCIÓN RÉCORD
28 de Septiembre de 2025

SIGUE EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD! La Semana 4 tendrá una de los duelos más atractivos en el Sunday Night Football

2Q: Packers 13 - 9 Cowboys: ¡Touchdown Dallas! Dak Prescott hace una jugada personal y le da punto a la Estrella Solitaria. El extra es bueno.

 

 

2Q: Packers 13 - 2 Cowboys: Gran recepción de George Pickens y pone a Dallas a una yarda del touchdown.

2Q: Packers 13 - 2 Cowboys: Pausa de los dos minutos. Dallas en medio campo.

2Q: Packers 13 - 2 Cowboys: Green Bay despeja y encierra a Dallas en su yarda 1.

2Q: Packers 13 - 2 Cowboys: Dallas regala yardas y Green Bay ya está de nuevo en medio campo

2Q: Packers 13 - 2 Cowboys: Romeo Doubs anota su segundo touchdown del encuentro con otra gran serie ofensiva. Aunque Dallas bloquea el punto extra y rompe el cero.

 

 

 

2Q: Packers 7 - 0 Cowboys: Dallas comete un error con demasiados hombres en el terreno de juego.

Fin 1Q: Packers 7 - 0 Cowboys: Green Bay domina la primera mitad.

1Q Packers 7 - 0 Cowboys: La defensiva de Green Bay se impone de nueva cuenta y Dallas vuelve a despejar. El ataque de la Estrella Solitaria no carbura. 

1Q Packers 7 - 0 Cowboys: Green Bay despeja tras llegar cerca de medio campo.

1Q Packers 7 - 0 Cowboys: Dallas despeja de inmediato y Green Bay vuelve a la carga.

1Q Packers 7 - 0 Cowboys: Dak Prescott y los suyos ya se encuentran con su primera serie ofensiva.

1Q Packers 7 - 0 Cowboys: ¡Electrizante ataque de Green Bay que termina en una anotación de Romeo Doubs con un gran pase de Jordan Love. El extra es bueno.

 

 

1Q Packers 0 - 0 Cowboys: ¡Impresionate pase de Jordan Love para entrar a zona roja!

 Primer cuarto: Packers vs Cowboys: Jordan Love y su ofensiva tienen la primera serie ofensiva del partido.

18:00: Micah Parsons ya sale para enfrentar a su exequipo.

 

 

La Semana 4 de la NFL tendrá uno de los mejores duelos y más interesantes de la Temporada 2025: Green Bay Packers vs Dallas Cowboys. El partido tendrá un ingrediente extra especial, pues será el regreso de Micah Parsons al AT&T Stadium.

El equipo de la Estrella Solitaria llega al partido con marca negativa (1-2). Los Cowboys perdieron su último encuentro ante los Chicago Bears, partido en el que perdieron a CeeDee Lamb, uno de sus hombres más importantes.

Por su parte, los Packers también perdieron su último partido, aunque marchan con marca positiva (2-1). Jordan Love no estuvo a la altura ante los Cleveland Browns y los equipos especiales tampoco.

