¿Cuándo y dónde ver Green Bay Packers vs Dallas Cowboys?

Vuelve la NFL en su Semana 4 de la temporada 2025, en el AT&T Stadium Dallas Cowboys recibe a los Green Bay Packers, en uno de los platillos fuertes de esta fecha que tendrá el condimento extra del regreso de Micah Parsons a la que fuera su casa.

Por segunda semana de manera consecutiva los chicos de Brian Schottenheimer enfrentará a otro equipo fundador de la National Football League (NFL) en esta ocasión con el recibimiento de los Empacadores.

Green Bay se mete a Dallas l AP

No hay buenos recuerdos para los Cowboys enfrentando al equipo verde, ‘La Estrella Solitaria’ ha perdido en los últimos cinco juegos, el más reciente registrado en aquel resultado de 48-32 dentro de los comodines

Por su parte, los pupilos de Matt LaFleur llegan con la misión de revancha después de que en su reciente juego terminaran cayendo con 13-10 ante la perrera de los Browns de Cleveland, en un juego que sorprendió a la afición de la ola verdiamarilla.

Visita complicada a los Cowboys l AP

Micah Parsons regresa a Texas

El enfrentamiento tendrá el primer arribo del linebacker Micah Parsons a Texas tras haber sido traspasado al conjunto de Wisconsin, esto a principio de temporada y la incertidumbre crece con la manera en que recibirán al exDallas.

Y es que, desde redes sociales ya se han pronunciado ciertos fans que amenazan con recibir al ahora rival de manera hostil y es que aseguran que no hizo lo suficiente para que tengan el reconocimiento digno.

Los Cowboys buscarán establecer su juego terrestre para luego abrir los aires, el cuál no es ningún misterio; sin embargo, la duda es cómo lo harán y entre los protagonistas estarían Javonte Williams y Miles Sanders que buscarán exigir a Rashan Gary.

Green Bay tendrá el historial a su favor y con ello buscar la victoria a través de evitar cometer errores, por lo que su inteligencia deberá estar puesta en mantenerse concentrados durante cada instante del juego.

Cowboys Dallas l AP

¿A qué hora es el juego?

Hora: 18:20hrs

Fecha: 28 de septiembre

Estadio: AT&T Stadium

Transmisión: ESPN y Disney+

Cowboys por segundo triunfo l AP