Chris Jones dejó el funeral de su tía para jugar con los Chiefs ante los Ravens

El tackle defensivo de los Kansas City Chiefs, Chris Jones, viajó el domingo desde Mississippi, donde asistió al funeral de una tía, y arribó al Arrowhead Stadium apenas 20 minutos para poder enfrentar a los Baltimore Ravens, correspondiente a la Semana 4 de la NFL 2025.

Los representantes de Jones, Jason y Michael Katz, habían informado previamente que el tres veces All-Pro tenía la intención de jugar, pese a haberse ausentado de los entrenamientos durante dos días. El viernes fue listado en el reporte de lesiones por motivos “personales”.

El defensivo viajó en un jet privado al mediodía y fue recibido en Kansas City por una escolta policial que lo trasladó directamente al estadio, donde los Chiefs ultimaban detalles antes de enfrentarse a los Ravens, rivales con los que disputaron el título de la AFC en enero de 2024. Ambos equipos llegaron al encuentro con marca de 1-2, buscando equilibrar su récord en la temporada.

Jones nació en Houston, Mississippi, y se formó en Mississippi State, antes de ser seleccionado por los Chiefs en la segunda ronda del Draft 2016. Desde entonces, ha sido pieza clave en la defensiva de Kansas City, con seis selecciones consecutivas al Pro Bowl.

Urgidos de ayuda

En el inicio de la campaña 2025, Jones sumaba apenas cuatro tacleadas en las derrotas ante Chargers y Eagles, aunque en la victoria contra los Giants registró dos golpes al mariscal de campo y su primera captura del año. Para este partido, se esperaba que su aporte fuera decisivo al enfrentar al corredor Derrick Henry y contener al quarterback Lamar Jackson, quienes encabezan el ataque de Baltimore.

Finalmente, Jones fue activado por los Chiefs, que en cambio dejaron fuera a Elijah Mitchell, Jared Wiley, Jason Brownlee, Hunter Nourzad, Mike Danna, Brodric Martin y Kristian Fulton como jugadores inactivos para el duelo.

A pesar de haber estado presente en el partido no tuvo que intervenir tanto. Con una ofensiva conectada, los Chiefs sacaron una ventaja importante y lograron llevarse su segunda victoria de la temporada con lo que se acercan al liderato de la división. Actualmente marchan segundos un juego por detrás de los Ángeles quienes cayeron sorpresivamente ante los Giants.

