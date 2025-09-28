Con una defensiva firme y una ofensiva eficiente, Steelers venció a Vikings en Dublín

No hubo milagro en Dublín. Aunque los Minnesota Vikings recibieron el balón con un minuto todavía en el cronómetro, la ofensiva comandada por Carson Wentz no pudo acercar a su pateador lo suficiente para buscar el empate, y por ende el tiempo extra, y cayeron en Dublín contra los Pittsburgh Steelers.

Con el apoyo de la afición como si estuviera en el Acrisure Stadium, el equipo de Mike Tomlin aprovechó los errores de su rival -que sufrió dos intercepciones- y se impuso 21-24 en el inicio de la actividad dominical de la Semana 4. Además, con este resultado los Steelers se afianzan en lo alto de la AFC Norte.

Los Steelers vencieron a los Vikings en Dublín | AP

Inefiencia ofensiva y fragilidad defensiva liquidan a los Vikings

Luego de que en la primera serie de los Steelers, la defensa de Minnesota detuvo rápidamente a Aaron Rodgers y compañía, parecía que los de Kevin O'Connell podrían dominar el partido como lo hicieron ante Cincinnati Bengals. Sin embargo, fue solo un espejismo.

La primera ofensiva de Wentz y compañía tuvo que conformarse con un gol de campo en su primera serie, mientras que Pittsburgh sumó de a siete en sus siguientes dos series. La segunda anotación llegó en una carrera de casi 80 yardas de DK Metcalf luego de un pase corto de Rodgers.

Carson Wentz terminó con dos intercepciones | AP

Tras eso comenzó la debacle de Wentz y compañía; el mariscal sufrió la primera de dos intercepciones y aunque la defensiva respondió y bloqueó el intento de gol de campo, la ofensiva de Minnesota no pudo sumar más que otros tres puntos para irse al descanso 6-14.

Para la segunda mitad, otra intercepción que terminó en las diagonales le permitió a los Steelers alejarse 6-21, tras lo cual en el arranque del último cuarto sumaron tres puntos más. Y aunque los Vikings sumaron en sus dos siguientes series ofensivas para ponerse 21-24 con una conversión de dos puntos, su última serie no fue los suficientemente buena para empatar el juego.

Pese a bloquear un gol de campo, la defensiva falló en otros momentos | AP

¿Cuál es el siguiente partido de los Vikings y los Steelers?

En la Semana 5, los Vikings viajarán de Dublín a Londres, para jugar administrativamente como visitantes ante los Cleveland Browns en el Northumberland Park, en el complejo deportivo del Tottenham Hotspur. El partido está programado para el domingo 5 de octubre a las 7:30 horas (tiempo del centro de México).

En cuanto a los Steelers, descansarán en la Semana 5 y volverán a la actividad hasta el domingo 12, cuando reciban en Pittsburgh a los Browns. El partido está programado para las 11:00 horas.

Los Steelers lograron un triunfo contundente | AP