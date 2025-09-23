¡Dura baja! Tampa Bay perderá a Mike Evans durante varias semanas por lesión

Tampa Bay es uno de los pocos equipos que mantienen aún el invicto en este arranque de temporada, sin embargo, no todo es felicidad en la franquicia, pues los Buccaneers sufren una sensible baja, pues perderán varias semanas al WR Mike Evans por lesión.

Mike Evans fuera por lesión | X: @NFL

De acuerdo a diversos reportes, el receptor abierto de Tampa Bay sufrió una lesión en el tendón de la corva el pasado domingo durante la dramática y agónica victoria de los Bucs sobre Jets por marcador de 29-27.

¿Cuánto tiempo estará fuera Mike Evans?

Hasta el momento se desconoce la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación de la misma, pero al no ser colocado en IR (reserva de lesionados), es espera que pueda volver dentro de las próximas tres semanas.

Los juegos que Evans se podría perder con los Buccaneers serían los siguientes:

Semana 4: Eagles vs Buccaneers

Semana 5: Buccaneers vs Seahawks

Semana 6: 49ers vs Buccaneers

Mike Evans celebra TD con Tampa Bay | AP

En riesgo el récord de Mike Evans

Con esta sensible baja se pone en riesgo el legendario récord de Mike Evans, pues desde su llegada a la NFL en 2014, el receptor abierto ha superado las mil yardas en cada una de sus diez temporadas como profesional.

Egbuka, el relevo generacional de Mike Evans

Como consecuencia a la baja de Evans, ahora el novato sensación de la NFL, Emeka Egbuka, será el objetivo número 1 en la ofensiva de Tampa Bay comandada por Baker Mayfield.

Tras las primeras tres semanas de la temporada, Emeka Egbuka registra 181 yardas totales y 3 TD, convirtiendo al egresado de la universidad de Ohio St. como uno de los receptores novatos más destacados de la temporada.

Emeka Egbuka tomará el lugar de Evans | AP