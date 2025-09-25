NFL: equipos podrían iniciar táctica ilegal para detener el 'tush push'

El 'tush push' se convirtió en una jugada indefendible, gracias a la gran línea, centro y potencia de Jalen Hurts con los Philadelphia Eagles. Sin embargo, la jugada ofensiva generó polémica desde hace un año, cuando los Green Bay Packers votaron para eliminarla.

En el juego ante Kansas City, las Águilas cometieron una infracción con dicha jugada, la cual no fue sancionada y terminó en un touchdown de Hurts y compañía. Ante eso, los Jefes comenzaron una táctica que es ilegal, cosa que varios equipos podrían replicar ante el actual Campeón de la NFL.

La jugada | AP

¿Cuál es la táctica ilegal?

Los Jefes usaron ‘señales desconcertantes’, que significa un castigo de 15 yardas según el reglamento. Kalyn Kahler, especialista de ESPN, declaró que el equipo de Andy Reid hizo un par de estas señales sin que los oficiales lo tuvieran en cuenta.

De igual forma, Russell York, experto en reglas de la NFL, comentó que para los oficiales es complicado marcar dichas acciones. "Solo es falta si la defensa imita intencionalmente la cadencia del mariscal de campo para intentar que la ofensiva haga una salida en falso".

'Tush Push' | AP

"Es muy difícil para los árbitros saberlo, especialmente cuando están a 12-15 yardas de la línea. Los árbitros generalmente no quieren marcar una falta tan subjetiva basándose únicamente en lo que escuchan porque es difícil de mostrar en la grabación, es difícil justificar", agregó York.

¿Puede detener el 'tush push'?

Aunque la jugada es ilegal y los oficiales estarán al tanto de la misma, podría ser una manera efectiva de detener a la ofensiva de los Philadelphia Eagles. La polémica jugada ante los Kansas City Chiefs, terminó por ser reconocida como un error por parte de la NFL.

Philadelphia Eagles | AP

"Siempre que tenemos esta situación, en corto yardaje, sabemos que queremos asegurarnos de arbitrar estas jugadas; el equipo ofensivo tiene que ser perfecto en todos los aspectos", comentó Ramon George.

Comisionado | AP