Micah Parsons acepta que "será doloroso" capturar a Dak Prescott cuando enfrente a los Cowboys

El reencuentro entre Micah Parsons y los Dallas Cowboys será pronto en la Temporada 2025 de la NFL y el linebacker sabe que no será grato. No solo por el recibimiento que le puedan dar en el AT&T Stadium los aficionados, sino porque tendrá que enfrentarse a su amigo y mentor Dak Prescott.

En entrevista con AP, el 'cazamariscales' compartió su sentir ante la posibilidad de capturar a quien fue su compañero por cuatro años. "Va a ser doloroso. Es mi hombre. Siempre fue como un buen mentor para mí".

"Pero ya sabes cómo es, siempre me decía que si alguna vez me enfrentaba a él, sería un gran duelo, así que estoy emocionado por ver qué nos depara el domingo", y aseguró que planea verlo como un juego más, a pesar de que será la primera vez que juegue en el AT&T como visitante.

Packers vs Cowboys, un partido más

El linebacker de 26 años aseguró que la prensa y los aficionados han generado más expectativa de la necesaria en torno al compromiso de la Semana 4 entre Green Bay y Dallas. “Acepté mi destino hace semanas cuando se produjo el traspaso".

"Para mí, se trata de jugar otro partido y hacer lo que mejor sé hacer: ser un jugador de fútbol americano disruptivo. Creo que los medios y la afición intentan exagerarlo. Pero yo lo veo como un partido más en AT&T”, añadió Parsons, que una semana antes del inicio de la temporada firmó con los Packers.

Su salida se dio después de una larga disputa contractual y que finalizó con la decisión del dueño de los Cowboys, Jerry Jones, de intercambiar a Parsons por dos selecciones de primera ronda y Kenny Clark. Ahora Micah es el jugador no mariscal mejor pagado en la historia de la NFL, con un contrato de cuatro años y 188 millones de dólares, con 136 millones garantizados.

¿Cómo le ha ido a los Cowboys sin Parsons?

El equipo de la Estrella Solitaria ha comenzado la Temporada 2025 con récord de 1-2 y mucha inconsistencia, especialmente con la defensa. Hasta ahora, han permitido 397.7 yardas por tierra (tercera mayor cantidad) y 288 yardas por aire por juego (la mayor cantidad). Mientras que Dak ha sido capturado cinco veces, con tres pases interceptados.

En cuanto a Parsons, aunque llegó como la estrella de la defensiva de Green Bay, por ahora presume solo 1.5 capturas, por detrás de las 4.5 que tiene Rashan Gary. Micah además tiene tres tacleadas, lejos de las 17 que Edgerrin Cooper presume como líder de los Packers en este rubro después de tres partidos.

