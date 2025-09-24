Tom Brady descarta conflicto de intereses por su rol de analista y propietario parcial de Raiders

Tom Brady abordó las preocupaciones sobre su doble función como analista de la NFL para Fox Sports y propietario parcial de los Raiders de Las Vegas, diciendo que sólo aquellos "paranoicos y desconfiados" creen que hay un conflicto de intereses.

Tom Brady es retratado con sonrisa | AP

¿Qué dijo Brady sobre su doble tarea como analista y propietario parcial de Raiders?

Brady escribió sobre las preocupaciones en “The 199”, su boletín semanal, que se publicó el miércoles.

Las preguntas sobre Brady se intensificaron después de que lo mostraran en la cabina de entrenador de los Raiders con unos auriculares puestos durante una derrota 20-9 ante Los Angeles Chargers el 15 de septiembre.

Brady escribió: «Me encanta el futbol americano. En esencia, es un deporte de principios. Y con todo el éxito que me ha dado, siento que tengo un deber moral y ético con el deporte; por eso, el punto de intersección de mis roles no es un punto de conflicto, a pesar de lo que puedan creer los paranoicos y desconfiados. Más bien, es el punto de donde surge mi deber ético: crecer, evolucionar y mejorar el deporte que me lo ha dado todo».

Brady y Jerry Jones conversando | AP

¿Brady incumplió el reglamento de la NFL?

La NFL dijo que Brady no violó ninguna regla al estar en el palco de los entrenadores porque no existen políticas que prohíban a un propietario sentarse en la cabina o usar auriculares durante un juego.

Brady también estuvo en la cabina cuando los Raiders jugaron contra los San Francisco 49ers en un partido de pretemporada el 16 de agosto en Las Vegas. Queda por ver si estará presente en los otros dos partidos de los Raiders en horario estelar, fuera del domingo. Las Vegas visita a Denver el jueves 6 de noviembre y luego recibe a Dallas el lunes 17 de noviembre.

La NFL ya había impuesto restricciones a Brady en su rol como comentarista, aunque la liga flexibilizó algunas esta temporada. Brady ahora puede participar en reuniones de producción con los equipos antes de un partido, siempre que se realicen virtualmente o por Zoom. Sigue sin poder ver los entrenamientos de otro equipo ni entrar en sus instalaciones de entrenamiento.

Las reglas Brady se implementaron porque el mariscal de campo siete veces ganador del Super Bowl tiene una participación de propiedad del 5% en los Raiders.

Los Raiders (1-2) reciben a los Chicago Bears el domingo. Brady fue el árbitro del partido de la semana pasada entre los Bears y los Dallas Cowboys, pero el entrenador de Chicago, Ben Johnson, dijo la semana pasada que no le preocupaba.

Tom Brady conversando | AP

“Es decir, cambiamos semanalmente en cuanto a lo que hacemos esquemáticamente. Podrá ver la grabación y ver lo que todos los demás ven ahora mismo. En cuanto al personal, es prácticamente lo mismo”, dijo Johnson la semana pasada cuando le preguntaron sobre la participación de Brady en las reuniones de producción. “No es que me vaya a sentar con él y decirle: 'Oye, no le hagas esto a Caleb Williams o podrías acabar con él'. No se intercambiarán secretos comerciales. Para ser honesto, no creo que sea tan importante”.