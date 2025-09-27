Justin Fields será titular ante los Dolphins tras salir del protocolo de conmociones

Justin Fields pasó de intentar hacer jugadas en el campo de futbol a simplemente querer pasar un día sin dolores de cabeza y sin entrecerrar los ojos.

El camino del quarterback de los Jets de Nueva York hacia la recuperación de su primera conmoción tuvo muchos altibajos, pero el sábado recibió la autorización médica para ser titular contra los Dolphins de Miami el lunes por la noche después de perderse un juego.

Justin Fields regresa a la titularidad tras lesionarse | AP

Fields se lesionó cuando fue derribado en la derrota de los Jets ante los Bills de Buffalo en la semana 2. Su casco golpeó el suelo en la jugada y fue llevado a la carpa de atención médica en la línea lateral antes de ir al vestuario.

Se perdió la derrota contra los Buccaneers de Tampa Bay la semana pasada mientras lidiaba con síntomas relacionados con la conmoción, que dijo que desaparecieron durante la semana siguiente antes de empeorar nuevamente el domingo por la noche y el lunes.

Mejoró a principios de esta semana, pudo practicar completamente los tres días y fue autorizado por un neurólogo independiente el viernes. También fue oficialmente retirado del informe de lesiones de los Jets el sábado.

El regreso de Fields se produce con los Jets y Dolphins con marcas de 0-3 de cara al enfrentamiento del lunes por la noche en la AFC Este. Tyrod Taylor, quien comenzó en lugar de Fields, volverá a su papel de suplente.

Fields, uno de los mejores quarterbacks de la NFL, dijo que la lesión en la cabeza no cambiará su enfoque.

La ofensiva de Nueva York ha sido inconsistente durante los primeros tres juegos, especialmente después de la primera semana. Los Jets no llegaron a la zona de anotación contra los Bills hasta el final del juego con el pase de touchdown de Taylor a Jeremy Ruckert. Fueron limitados a dos goles de campo contra los Bucs antes de anotar dos touchdowns, junto con el bloqueo de gol de campo de Will McDonald para una anotación con los equipos especiales, en el cuarto periodo.