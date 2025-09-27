NFL 2025: ¿cuándo y dónde ver Minnesota Vikings vs Pittsburgh Steelers?

La Semana 4 de la NFL comenzó con un gran partido entre Seattle Seahawks y Arizona Cardinals, sin embargo, uno de los platillos fuertes se dará fuera de territorio estadounidense. Pittsburgh Steelers y Minnesota Vikings tendrán el segundo encuentro internacional y el primero en Europa esta temporada.

NFL en Dublín | AP

¿Cómo llegan los Pittsburgh Steelers?

El Equipo del Acero demostró ser una defensiva bastante endeble, principalmente por tierra. La defensiva de los Steelers no logró tener una gran actuación en los primeros tres partidos de la temporada, sin embargo, sí lograron detener a los New England Patriots.

Del otro lado del campo, la ofensiva ha presentado algunos problemas en el ataque terrestre. Aaron Rodgers logró conectar de buena manera con algunos de sus receptores, aunque no ha podido mostrar nada espectacular.

Aaron Rodgers | AP

¿Cómo llegan los Minnesota Vikings?

Un equipo lleno de altibajos y con la incertidumbre en la posición de mariscal de campo. Los Vikingos le dieron una paliza a los Cincinnati Bengals, aunque sin Joe Burrow. La defensa lució de la mejor manera posible y será una de las claves en toda la temporada.

Sin embargo, en el ataque, Carson Wentz tomó los controles del equipo y logró tener un buen partido, aunque sin alimentar mucho a sus grandes armas como Justin Jefferson. El receptor abierto, egresado de LSU, no ha tenido un partido espectacular esta temporada.

Carson Wentz | AP

¿Jugará J.J. McCarthy?

El exquarterback de los Michigan Wolverines sufrió una lesión después del partido ante Atlanta Falcons en la Semana 2, en el que dejó mucho que desear. Pese a que su evolución ha sido buena, no estará disponible en el juego en Dublín.

¿Cuándo y dónde ver Minnesota Vikings vs Pittsburgh Steelers?

Fecha: Domingo 28 de septiembre

Horario: 7:30 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Croke Park, Dublín, Irlanda

Transmisión: DAZN

NFL en Dublín | AP