Seattle, con gol de campo de último minuto, vence a Arizona en el TNF

Los Seattle Seahawks podrían haber quedado en shock, cediendo una ventaja de 14 puntos durante la segunda mitad del último cuarto y convirtiendo su cómoda ventaja en un empate con 33 segundos por jugarse. Parecía que necesitarían horas extras para enmendar el error. Sam Darnold, Jaxon Smith-Njigba y Jason Myers tenían otras ideas.

Darnold conectó con Smith-Njigba para una ganancia de 22 yardas en una respuesta de último minuto, Myers hizo un gol de campo de 52 yardas cuando expiró el tiempo y los Seahawks resistieron una remontada tardía de Kyler Murray y los Cardinals para vencer a Arizona 23-20 el jueves por la noche.

Darnold comandó el triunfo | AP

Mantienen su dominio sobre Arizona

Seattle ha ganado ocho partidos seguidos contra Arizona, su rival de la NFC Oeste.

Los Cardinals perdían 20-6 a mediados del cuarto periodo. Murray lanzó un pase de touchdown de 16 yardas a Marvin Harrison Jr. que redujo la diferencia a 20-13 con 5:50 por jugar. Después de que Myers fallara un intento de gol de campo de 53 yardas, Murray armó otra serie y encontró a Emari Demercado para un touchdown de 7 yardas con 33 segundos restantes.

Pero los Seahawks (3-1) no estaban acabados. Una penalización en la patada inicial (la patada de Chad Ryland se quedó corta de la zona de aterrizaje) le dio a Seattle una buena posición de campo en la yarda 40. Darnold luego conectó con Smith-Njigba para la gran ganancia que puso a Seattle en rango de gol de campo.

Dos jugadas más tarde, Myers tranquilamente anotó el gol de campo de 52 yardas, compensando su fallo de apenas unos minutos antes.

Han dominado a Arizona | AP

Darnold tuvo otra actuación eficiente, completando 18 de 26 pases para 242 yardas y un touchdown. Kenneth Walker III corrió para 81 yardas y Zach Charbonnet sumó su segundo touchdown terrestre de la temporada. La defensa de los Seahawks capturó a Kyler Murray seis veces.

Charbonnet anotó en una carrera de una yarda al final del segundo cuarto, aprovechando un segundo intento para llegar a la zona de anotación y dar a los Seahawks una ventaja de 14-3 al llegar al descanso. Los Cardinals (2-2) se dirigieron al vestuario entre abucheos dispersos de la afición local.

Arizona ha tenido problemas a la ofensiva la mayor parte de la temporada y el jueves fue un partido lento hasta el último cuarto. Los Cardinals han perdido dos partidos seguidos.

No lograron la remontada | AP

Arizona perdió nuevamente de último minuto

Murray completó 27 de 41 pases para 200 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones, aunque al menos una no fue su culpa.

Harrison tuvo un comienzo complicado antes de conseguir su atrapada de touchdown en el último cuarto. La cuarta selección global del año pasado perdió un balón en una ruta diagonal en el segundo cuarto, prácticamente lanzándoselo a Ernest Jones IV de Seattle, quien lo atrapó para una intercepción.

Fue la segunda derrota consecutiva por walk-off para los Cardinals, que habían caído 16-15 ante los 49ers con un gol de campo en el último segundo apenas cinco días antes. Fue la primera vez desde al menos 1988 que los Cardinals han perdido dos partidos seguidos en la última jugada del tiempo reglamentario, según Sportradar.

Volvieron a perder con un gol de campo | AP