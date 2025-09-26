NFL anuncia partido en 2026 en Río de Janeiro

La National Football League (NFL) confirmó que en 2026 disputará un partido en Río de Janeiro, después del éxito conseguido en São Paulo. La decisión marca un paso más en la internacionalización del futbol americano, que busca fortalecer su presencia en Sudamérica.

El Maracaná, sede histórica

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Maracaná, uno de los recintos deportivos más icónicos del mundo, que ha sido sede de dos finales de la Copa del Mundo. Ahora, el legendario estadio recibirá por primera vez un partido oficial de la NFL.

NFL | AP

Declaraciones de Roger Goodell

El comisionado de la liga, Roger Goodell, celebró la noticia destacando la importancia de Brasil en la expansión del deporte: “Dando continuidad al éxito de los juegos en São Paulo, no podríamos estar más emocionados de jugar en una de las ciudades más icónicas del mundo: Río de Janeiro”.

Colaboración con autoridades brasileñas

Goodell también adelantó que la NFL trabajará de la mano con autoridades locales para garantizar el éxito del evento: “Esperamos con ansias colaborar con nuestros socios municipales y estatales en Río, junto con el histórico Maracaná, para profundizar nuestros lazos con decenas de millones de aficionados en Brasil y Sudamérica”.

Reacción en Río de Janeiro

El anuncio fue celebrado por el alcalde Eduardo Paes, quien aseguró que será un evento sin precedentes: “Será un evento histórico, ya que los partidos de la NFL serán incluidos en el calendario oficial de nuestra ciudad. Estoy ansioso por ver un partido de futbol americano en el Maracaná, el templo más icónico del futbol mundial”.

La NFL y su crecimiento internacional

Con esta decisión, la NFL refuerza su estrategia de llevar partidos oficiales fuera de Estados Unidos. Londres, Frankfurt, Ciudad de México y São Paulo ya han sido anfitriones de encuentros de temporada regular, y ahora se suma Río de Janeiro como nueva parada.

Un evento esperado en 2026

El partido en Río de Janeiro promete ser uno de los eventos deportivos más importantes del año en Sudamérica. La combinación de la NFL y el Maracaná asegura un espectáculo sin precedentes para la afición brasileña y mundial.

