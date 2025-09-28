Asaltan a mariscal de los Steelers en Dublín según reportes

Skylar Thompson fue víctima de un robo en su visita a Irlanda

Duelo disputado en Dublín entre Pittsburgh y Minnesota
Duelo disputado en Dublín entre Pittsburgh y Minnesota | AP
Associated Press (AP)
28 de Septiembre de 2025

Los Steelers de Pittsburgh confirmaron que el quarterback suplente Skylar Thompson estuvo involucrado en un incidente el viernes por la noche tras un informe de que el jugador fue víctima de un robo.

El periódico Irish Independent informó el domingo que Thompson fue agredido al ser víctima del robo en Dublín el viernes por la noche.

Skylar Thompson I X

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Thompson no estaba jugando el domingo contra los Vikings de Minnesota, el primer partido de temporada regular de la NFL en Irlanda, mismo que terminó con una victoria de los Steleers 24-21. 

Croke Park Dublín I AP

“Estamos al tanto de una situación que involucró a Skylar Thompson el viernes por la noche en Dublín”, indicó Burt Lauten, portavoz de los Steelers. "No haremos más comentarios en este momento ya que estamos trabajando con la seguridad de la NFL para recopilar más información sobre el incidente".

Semana 4 de la NFL I AP

El Independent informó que Thompson fue hospitalizado brevemente con heridas leves, mientras tanto, la NFL no comentó de inmediato, pero se espera que se realice una investigación ante lo sucedido, así mismo los Acereros respaldan por completo a su jugador en esta complicada situación.
 

Duelo Steelers vs Vikingos I AP

TE PUEDE INTERESAR

Brock Purdy volverá de su lesión esta semana

49ers | 27/09/2025

Brock Purdy superó su lesión y volverá a la titularidad con los San Francisco 49ers
NFL anuncia partido en 2026 en Río de Janeiro

NFL | 26/09/2025

NFL anuncia partido en 2026 en Río de Janeiro
Seattle, con gol de campo de último minuto, vence a Arizona en el TNF

Seahawks | 25/09/2025

Seattle, con gol de campo de último minuto, vence a Arizona en el TNF
Te recomendamos
Justin Fields será titular ante los Dolphins tras salir del protocolo de conmociones
NFL
Pittsburgh Steelers

LO ÚLTIMO

 